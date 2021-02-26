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суббота, 27 февраля 2021 23:46

Назвали способы избавиться пивного живота

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Назвали способы избавиться пивного живота
Ученые Университетского колледжа Лондона обнаружили, что легкая прохлада в комнате может помочь в снижении веса. Фото: pixabay

Пивной живот могут иметь как мужчины, так и женщины.

Эта проблема возникает из малоподвижного образа жизни и неправильного питания, пишет Maxim.

Чтобы похудеть и надоедливый живот исчез, надо настроиться на кропотливую, длительную работу над собой. Но есть способы, чтобы похудеть за короткое время без чрезмерных усилий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похудение советуют начинать с ходьбы: какие виды наиболее эффективные и как подобрать свой

Ученые Университетского колледжа Лондона обнаружили, что легкая прохлада в комнате может помочь в снижении веса, поэтому ее следует организовать в помещении. Люди привыкли сильно обогревать помещение, чтобы минимально использовать энергию тела. Если оно начнет работать над тем, чтобы поддерживать необходимую температуру самостоятельно, то ситуация с весом изменится.

Еще один способ похудения - контрастный душ. Ученые советуют, прежде чем выходить из душа, надо облиться ледяной водой. Борясь с переохлаждением, организм будет усиленно работать и сжигать энергию. Из-за перепада температур ускорится кровообращение и процесс пищеварения станет проходить быстрее.

Чтобы похудеть, нужно пить воду со льдом. Один стакан сжигает на 70 ккал больше, чем вода комнатной температуры. Важно вобщем много пить. Процесс расщепления жиров достаточно токсичен, и на фоне недостатка воды организм даже не подумает о том, чтобы посягнуть на жиры.

Американские ученые разработали препарат на основе антител, разовая инъекция которых улучшает метаболизм и помогает сбросить лишние кг.

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