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Назвали ягоду, которая замедляет старение

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Назвали ягоду, которая замедляет старение
Эти ягоды также способствуют усвоению сахара в клетках, которые превратят его в энергию. Фото: pixabay

Замедлить процесс старения и продлить жизнь помогает черника.

Эти ягоды содержат большое количество флавоноидов, которые борются с повреждениями ДНК и замедляют возрастные изменения в клетках мозга, пишет Express.

Исследования показали, что черника защищает от окислительных и воспалительных реакций различные области мозга, помогая увеличить продолжительность жизни.

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Эксперимент проводили с мухами. Удалось установить, что плодовые мухи живут на 14% дольше, если они ежедневно получают экстракт черники. Насекомые также стали более активными. Ученые объясняют это повышенной устойчивостью к окислительному стрессу.

Эти ягоды также способствуют усвоению сахара в клетках, которые превратят его в энергию. По результатам еще одного исследования пожилые люди лучше проходили когнитивные тесты, когда ежедневно выпивали черничный сок. Это возможно благодаря антиоксидантам антоцианов, которыми богата черника. Эти вещества уменьшают воспаление, помогают нейронам общаться и регулируют то, как мозг использует глюкозу.

Клубника также отличный источник антоцианов, мощных антиоксидантных соединений, которые снижают уровень свободных радикалов в организме и помогают предотвратить развитие рака на клеточном уровне. Одно исследование показало, что антоцианы действуют в течение 24 часов после употребления.

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