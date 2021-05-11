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вторник, 11 мая 2021 22:52

Сезон клубники: рассказали о пользе ягоды

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  Клубника считается одним из самых ценных источников фолиевой кислоты
Клубника считается одним из самых ценных источников фолиевой кислоты

Клубника, пожалуй, является одной из самых любимых ягод у людей всего земного шара. Ее обожают и дети, и взрослые. И это не случайно, ведь она сладкая, сочная и ароматная.

Клубника относится к семейству розоцветных. Сегодня выведено более 200 сортов этой многолетней культуры. Произрастает она практически на всех континентах планеты, так что насладиться потрясающими полезными эффектами сочной ягоды может любой человек.

Является отличным источником фолиевой кислоты

Клубника по праву считается одним из самых ценных источников фолиевой кислоты. А как уже известно, недостаток этого вещества в организме может увеличить риск развития атеросклероза, заболевания сердечно-сосудистой системы, которое повышает шанс столкнуться с когнитивными нарушениями в более позднем возрасте.

Защищает от рака

Клубника - отличный источник антоцианов, мощных антиоксидантных соединений, которые снижают уровень свободных радикалов в организме и помогают предотвратить развитие рака на клеточном уровне. Одно исследование показало, что антоцианы действуют в течение 24 часов после употребления.

Насыщает организм витамином С

Всего в 150 граммах клубники содержится более 100% рекомендуемой дозы витамина С. Считается, что аскорбиновая кислота эффективна для уменьшения хронических воспалений в организме и регулирования уровня плохого холестерина (ЛПНП).

Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Клубника может облегчить воспалительные реакции в организме, снизить риск гипертонии и нормализовать показатели общего холестерина, уменьшив уровень ЛПНП. Считается, что у тех, кто регулярно съедает три или более порций клубники и других ягод, вероятность сердечного приступа на 32% ниже.

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Обеспечивает организм клетчаткой

Клетчатка важна для пищеварения, так как растительные волокна помогают работе кишечника. Регулярное употребление клубники стимулирует работу органов желудочно-кишечного тракта и помогает предотвратить или облегчить течение запоров.

Цены на клубнику в 2020 году побили пятилетний рекорд.

В прошлом году клубника продавалась в ценовом диапазоне 65-75 гривен за килограмм, а низкокачественные ягоды - по 40 гривен за килограмм.

На ценовую политику повлияли непростые погодные условия, в частности, майские заморозки, из-за которых была потеряна значительная часть урожая.

http://nashamama.com/
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Дата
11
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