Женщина выжила в концлагере благодаря игре на аккордеоне

В немецком Гамбурге умерла очевидец Холокоста 96-летняя Эстер Бехарано. Была участницей оркестра концлагеря "Аушвиц-Биркенау".

Бехарано родилась в декабре 1924 года в немецком Саарлуи. В 1941-м семья бежала в Литву, но родителей и сестру девушки убили нацисты. 18-летнюю Эстер отправили на принудительные работы в Берлин. Носила камни для строительства.

Через два года ее перевели в концлагерь "Аушвиц". Была одной из 40 музыкантов женского оркестра. На аккордеоне играть не умела. Но в детстве овладела пианино и имела музыкальный слух, поэтому быстро научилась. Это спасло Эстер жизнь. Оркестр играл, когда прибывали новые узники или их вели на смерть. Впоследствии ее перевели в концлагерь в Равенсбрюке. Оттуда сбежала весной 1945-го.

"Аушвиц" был одним из крупнейших нацистских концлагерей. Здесь убили по меньшей мере 1,1 млн человек, в основном евреев.

После войны Эстер эмигрировала в Израиль. В 1960-м вместе с мужем вернулась в Германию. Организовала с дочкой Эдной и сыном Иорамом группу "Случайность". Исполняли музыку, популярную в еврейском гетто.

В течение десятилетий боролась с праворадикальными движениями в Германии. Соболезнования семье выразили президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер и министр иностранных дел Гайко Маас.