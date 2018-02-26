В войне принимают участие девять стран

Сирия стала местом для решения международных политических и военных вопросов, говорит турецкий журналист Яхья Бостан. Самые влиятельные стороны конфликта — Турция, США, Россия и Иран. Напряжение возникло между Сирией, Ираком, Ливаном и Израилем.

Турция вмешалась в войну из-за курдских сепаратистов. Они живут в Сирии, Турции, Ираке и Иране. В 2013-м заявили о намерении создать собственное государство. С прошлого года пользуются поддержкой США в войне против Асада. Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в начале февраля этого года. В конце месяца вошла в сирийскую провинцию Африн, населенную курдами. Вооруженные столкновения между сирийскими и турецкими войсками поставили две страны на грань войны.

Руководители Ирана и России имеют дружеские отношения с сирийским президентом. Иран финансирует также сирийских курдских сепаратистов. Свое присутствие в зоне конфликта аргументирует борьбой с терроризмом.

Израиль находится в состоянии войны с Сирией с середины прошлого века. Обе страны образовались после Второй мировой. Имеют взаимные территориальные претензии. Израиль угрожает также Ливану — там может начаться новый этап противостояния, допускают аналитики.

На территории Ирака длятся бои с Исламским государством и курдскими сепаратистами. Также повстанцев финансирует Саудовская Аравия.

Ввиду количества стран, вовлеченных в конфликт, его можно назвать "вялой Третьей мировой войной". Противостояние может обостриться. Будущее Ближнего Востока имеет крайне нечеткие очертания, — считает Бостан.