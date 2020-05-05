В Венесуэле планировали государственный переворот

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в стране удалось предотвратить переворот. Арестовали 13 человек, в том числе двух американцев.

Пытались попасть в страну на скоростных лодках через карибское побережье в воскресенье ночью, утверждает власть. Восьмерых береговая охрана убила. Мадуро показал паспорта и другие документы американцев Айрана Берри и Люка Денмана. Их якобы задержали. Разведка знала о подготовке переворота. Руководил операцией Джордан Гоудроу. Он бывший военный из Флориды, воевал в Ираке и Афганистане. Имеет охранную компанию "Сильверкорп".

— Основной задачей было мое убийство, — говорит Мадуро. — Это террористический акт в разгар пандемии. Есть доказательства, что они тренировались в Колумбии.

Гоудроу подтвердил — Берри и Денман на него работают. На видео говорит, что действительно руководил операцией. Ему помогал бывший венесуэльский военный Хавьер Нето. Остальные люди делают все, чтобы свергнуть Мадуро. Заявил, что 52 бойца готовят повстанцев по всей Венесуэле.

— Можете представить спецназовцев, которые шли на задание с полным пакетом документов? — говорит журналист из Вашингтона Ник Сторс. — Сразу рассказали, на кого работают. Назвали задания, которые планировали выполнить. А потом их лидер называет точное количество своих агентов. Думаю, так Мадуро хочет найти виновных в гуманитарной катастрофе в стране. Вполне возможно, власть сама их наняла через подставных лиц. В пятницу во время протестов в тюрьмах погибли десятки людей. В Каракасе полиция ничего не контролирует. Банды перестреливаются средь бела дня. У власти развязаны руки. Можно арестовать кого угодно и обвинить в участии в мятеже. Наверное, начнут с лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Мадуро понимает шаткость своего состояния. Последние выборы выиграл только потому, что запретил серьезным конкурентам принимать в них участие.

В Венесуэле 25 тыс. военных послали на поиски остальных мятежников.