В Северной Корее конфискуют собак

Лидер коммунистической Кореи Ким Чен Ын приказал гражданам сдавать собак на мясо.

- Заявил, что домашние собаки теперь считаются декадентской роскошью и влиянием буржуазной идеологии, - пишет одна из южнокорейских газет. Предполагают, что решил это в ответ на возмущение народа в отношении экономической ситуации и дефицита продуктов.

Власти начали конфисковать животных. Приезжают к людям и силой забирают собак. Старых или больных сразу усыпляют. Некоторых отправляют в зоопарки или в специализированные рестораны на мясо.

- Имеют списки тех, кто содержит собак, - говорит южнокорейский журналист Зак Сен Ли. - Приказали не оставлять любимцев никому. Неизвестно, Ким это воспринимает как наказание или реально рассматривает способ накормить людей.

Долгое время домашних животных не одобряла тоталитарная власть. В конце 1990-х ситуация изменилась. Для состоятельных корейцев из столицы Пхеньяна собаки стали символом роскоши и принадлежности к привилегированному классу в противовес содержанию скота или птицы.

Организация Объединенных Наций фиксирует, что 60% населения КНДР имеют проблемы с продовольствием.

В 1995-1999 годах в коммунистической стране был голод, унесший около 3 миллионов жизней из 26. Катастрофу вызвали резкие сокращения международных поставок, неэффективные действия власти и низкие урожаи. Пхеньян признал голод, однако утверждает, что причина - экономические санкции.

- Проблемы с качественной едой есть сих пор, - говорит волонтер Красного Креста Люси Марстен. Из международных организаций доступ к жителям всех провинций закрытой страны имеют только они. - Медикам пришлось пересмотреть нормы роста и набора веса для детей. В среднем люди на 7-10 сантиметров ниже остальных азиатов. Не выглядит, что в ближайшее время ситуация улучшится. А в этом году из-за наводнения еще и потеряют урожай риса.