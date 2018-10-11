"Трижды переходил границу с Китаем. Каждый раз брал автомат и никогда — визу"

4 октября вышла книжка журналиста британской телерадиокомпании Би-Би-Си Марка Урбана "Файлы Скрипаля". Встречался с бывшим российским шпионом Сергеем Скрипалем летом прошлого года. Планировал издать исследование о деятельности российских разведчиков. Но после отравления Скрипаля и его дочки Юлии агентами Александром Петровым и Русланом Бошировым решил издать книжку о нем отдельно.

Скрипаль родился в семье военных. Занимался боксом. Служил в воздушно-десантных войсках. Карьеру разведчика начал у границы с Китаем — в 1970-х было обострение в отношениях между Москвой и Пекином.

— Трижды переходил границу КНР. Каждый раз брал АК-74 и никогда — визу, — вспоминает.

Потом поступил в Главное разведуправление и отправился в Афганистан. Там принял участие в ликвидации нескольких афганских офицеров. В 1974 году родился сын Александр. Скрипаль с семьей переехал в элитный пригород Москвы. В 1984-м получил первое задание за рубежом. Пять лет работал атташе по вопросам спорта и культуры в посольстве на Мальте.

"Одно из местных изданий опубликовало его улыбающееся фото в костюме для купания во время мастер-класса по водному поло. А между тем Скрипаль отправлял шпиков исследовать правящие круги острова в поисках высокопоставленных чиновников, которых можно завербовать", — пишет Урбан.

"Он часто проводил время с американскими моряками и пилотами, которые базировались в Италии и отдыхали на Мальте. Вместе выпивали. И начали зарождаться сомнения — на чьей стороне он хотел бы быть. В 1989-м семья Скрипалей вернулась в СССР с 4-летней Юлей, в модной западной одежде и с дорогой техникой", — продолжает.

Во время развала Союза Сергей считал, что Михаил Горбачев и Борис Ельцин предали Родину. Присягать на верность России не стал, а руководство не настаивало. В 1992-м попробовал подать в отставку. Вместо увольнения его отправили в Испанию. Должен был держать связь со "спящими" агентами. Там на него вышел работник британской разведки Ричард Бегнелл. Водил Скрипаля по кофейням, поил джином с тоником, вином, бренди. Семью россиянина приглашал на представления. Вручил игрушечную модель сельского британского коттеджа. Тот теперь стоит в гостиной дома в Солсбери.

— Я подозревал, что он шпион, но дети любили его. Если бы он был из американского Центрального разведуправления, я не стал бы изменять Родине с ним. Но о Британии я был положительного мнения, — вспоминал россиянин.

Бегнелл предложил деньги за информацию — за каждую встречу почти $3 тыс. — сейчас приблизительно 82,5 тыс. грн. Скрипаль получил прозвище Фортвит — "Немедленно, без задержки".

Находясь в России, писал сообщения невидимыми чернилами между строками романов российских классиков. Дважды передавал Бегнеллу через жену Людмилу, когда она ездила в отпуск за границу. Женщина о настоящем назначении книжек не знала. Скрипач выдавал информацию порциями и некоторую держал в секрете. Таким образом смог зарабатывать и когда вышел на пенсию. За все время получил почти $91 тыс., подсчитал Урбан.

Скрипаль встречался с коллегой Бегнелла в Испании, Италии, Португалии, Турции. Во время последней встречи его предупредили, что одного из двойных агентов закрыли в российской больнице. А потом нашли удавленным и без пальцев. Списали на самоубийство. Скрипаль считал, что он в безопасности. Вскоре пошел в милицию продолжить лицензию на оружие. Там его скрутили спецназначенцы.

В тюрьме "Лефортово" в Москве Скрипаля допрашивали, но не истязали. Жене позволили принести телевизор, холодильник и угощать мужа домашней едой.

Шпион надеялся, что сможет избежать наказания. Но его приговорили к 13 годам тюрьмы в Мордовии в 800 км к востоку от Москвы. Скрипаль добился, чтобы в его блоке установили новые душ и туалет. Тайком занимался боксом. Жена продала некоторое имущество, чтобы хватило на взятки надзирателям. Сама заболела раком. А в США между тем задержали российских шпионов, которые действовали в Нью-Йорке, Бостоне и Вашингтоне. Их обменяли на четырех заключенных, среди которых был Скрипаль. За решеткой провел четыре года.

— Меня спросили — где бы я хотел жить — в Британии или Испании. Я выбрал первое. И они сказали, что подыщут дом, — вспоминал. Его купили за 260 тысяч фунтов стерлингов (в настоящий момент более 9 млн грн. — ГПУ).

В Британии Скрипаль продолжал продавать российские секреты и выдавать бывших коллег, сотрудничал минимум с четырьмя разведками стран НАТО. Но оставался "непоправимым националистом", как говорит Урбан.

Днями смотрел российский пропагандистский "Первый канал", поддерживал политику Владимира Путина, аннексию Крыма. В участие россиян в войне на Донбассе не верил. Считал, что российская армия быстро дошла бы до Киева.

— Украинцы — это овцы, которым нужен хороший пастух, — говорил.