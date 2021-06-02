Тела 215 детей нашли на территории школы

Останки 215 детей нашли на территории бывшей школы-интерната для индейцев в канадском городе Камлупс. Провести раскопки требовала община коренных жителей. Тела обнаружили георадаром.

- По предварительному заключению, эти смерти администрация не документировала, - говорит председатель местной общины Розанна Казимир. - Не отчитывались и ничего не объясняли. Некоторым малышам не было и 3 лет.

Школа-интернат для индейцев в Камлупсе работала в 1890-1978 годах. Была самая большая в Канаде. Одновременно здесь находилось около 500 воспитанников.

С 1863-го по 1998-й более 150 тыс. детей индейцев принудительно забрали из семей в такие школы, чтобы интегрировать в канадское общество. Они подчинялись правительству и католической церкви. Ученикам не позволяли разговаривать на родном языке, соблюдать свои обычаи. Во многих заведениях практиковали физические наказания.

- Мать не хотела нас отдавать, - рассказывает 63-летняя Яйна Филипс из Торонто. - Забрали меня и старшую сестру. Мне было 3,5. Четыре года провела в интернате в Камлупсе. Затем перевели в другой. С сестрой потеряла связь. Мы нашли друг друга уже совершеннолетними. С матерью почти не было эмоционального контакта. Ей доставляло боль утраченное материнство. А я навсегда осталась 3-летней девочкой, которую ночью заставили стоять на коленях на холодном полу. Потому что уписалась и звала маму. Не имею ощущения защищенности и безопасности. Если меня что-то пугает или резко будит, до сих пор произношу псалмы, которые заставляли говорить ночью за непослушание. Боюсь монахинь на улице. Не помню, чтобы они были жестокие в интернате. Но мне нужна была мать, а не чужие суровые женщины. Сестра возрождает культуру племени. Она смогла пронести это в себе. А я везде чужая.

В 2008-ом правительство Канады официально извинилось за такую ​​практику. Ее назвали культурным геноцидом. По последним данным, в интернатах для индейцев умерли 4,1 тыс. детей.