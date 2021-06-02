Тела 215 детей нашли на территории школы

 
Ексклюзивы
1/5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2 Просмотров: 1773
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 243
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 432
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 459
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 558
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 243
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 243
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Просмотров: 189
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Просмотров: 513
Чего больше всего боятся судьи
Чего больше всего боятся судьи
Просмотров: 711
Фото
Все фото
3
2
2
2
2
Британский принц женился на американской киноактрисе
Британский принц женился на американской киноактрисе
&quot;Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то&quot;
"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Два теракта за сутки произошло в Испании
Два теракта за сутки произошло в Испании
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 648
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1953
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 522
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1062
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 441
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 495
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
четверг, 03 июня 2021 00:26

Тела 215 детей нашли на территории школы

  Комментировать

Останки 215 детей нашли на территории бывшей школы-интерната для индейцев в канадском городе Камлупс. Провести раскопки требовала община коренных жителей. Тела обнаружили георадаром.

- По предварительному заключению, эти смерти администрация не документировала, - говорит председатель местной общины Розанна Казимир. - Не отчитывались и ничего не объясняли. Некоторым малышам не было и 3 лет.

Школа-интернат для индейцев в Камлупсе работала в 1890-1978 годах. Была самая большая в Канаде. Одновременно здесь находилось около 500 воспитанников.

С 1863-го по 1998-й более 150 тыс. детей индейцев принудительно забрали из семей в такие школы, чтобы интегрировать в канадское общество. Они подчинялись правительству и католической церкви. Ученикам не позволяли разговаривать на родном языке, соблюдать свои обычаи. Во многих заведениях практиковали физические наказания.

- Мать не хотела нас отдавать, - рассказывает 63-летняя Яйна Филипс из Торонто. - Забрали меня и старшую сестру. Мне было 3,5. Четыре года провела в интернате в Камлупсе. Затем перевели в другой. С сестрой потеряла связь. Мы нашли друг друга уже совершеннолетними. С матерью почти не было эмоционального контакта. Ей доставляло боль утраченное материнство. А я навсегда осталась 3-летней девочкой, которую ночью заставили стоять на коленях на холодном полу. Потому что уписалась и звала маму. Не имею ощущения защищенности и безопасности. Если меня что-то пугает или резко будит, до сих пор произношу псалмы, которые заставляли говорить ночью за непослушание. Боюсь монахинь на улице. Не помню, чтобы они были жестокие в интернате. Но мне нужна была мать, а не чужие суровые женщины. Сестра возрождает культуру племени. Она смогла пронести это в себе. А я везде чужая.

В 2008-ом правительство Канады официально извинилось за такую ​​практику. Ее назвали культурным геноцидом. По последним данным, в интернатах для индейцев умерли 4,1 тыс. детей.

Автор: Игорь ТЫМОЦЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тела 215 детей нашли на территории школы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 10530
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
 Просмотров: 4698
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 4248
Фотографы &quot;словили&quot; президентский самолет - волшебные фото с аэропорта
Фотографы "словили" президентский самолет - волшебные фото с аэропорта
24
 Просмотров: 4212
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
 Просмотров: 3960
Мир
Мужчине запретили разговаривать с соседями
Мужчине запретили разговаривать с соседями Просмотров: 9
Принц Лихтенштейна застрелил наибольшего медведя в Европе
Принц Лихтенштейна застрелил наибольшего медведя в Европе Просмотров: 36
Мафиози сбежал из тюрьмы через дыру в потолке
Мафиози сбежал из тюрьмы через дыру в потолке Просмотров: 72
После пяти выигрышей в лотерею мужчина потерял жену и друзей
После пяти выигрышей в лотерею мужчина потерял жену и друзей Просмотров: 558
Студент расстрелял семерых школьников и двух учительниц
Студент расстрелял семерых школьников и двух учительниц Просмотров: 54
Больше всего комментируют
4
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
2
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
1
Военные расстреляли 26 людей
Голосов: 2622
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть