Президента расстреляли в собственном доме

Трое людей считают себя законными лидерами

Президента Гаити 53-летнего Жовенеля Моиза расстреляли в ночь на 7 июня в его доме в пригороде столицы Порт-о-Пренса. На теле 12 ран от пуль. Тяжело раненная жена 47-летняя Мартин лечится в клинике в Майами, США.

Власти задержали гражданина США гаитянского происхождения 63-летнего Кристиана Эммануэля Саньона. Считают, он нанял киллеров.

В начале июня Саньон прилетел на Гаити на частном самолете в сопровождении шести охранников-колумбийцев. Хотел совершить переворот и стать президентом. Во время обыска в его доме нашли оружие и боеприпасы. По версии полиции, Саньон сначала намеревался действовать политическими методами. Замысел убийства созрел позже. Наемников подбирали через американскую охранную фирму, принадлежащую выходцу из Венесуэлы Антонио Интриаго.

Наемников подбирали через американскую охранную фирму

Напала банда из 26 колумбийцев. Часть - бывшие военные. Также были двое американцев гаитянского происхождения. Один из них сотрудничал со спецслужбами США. 18 подозреваемых задержали, трое убиты в перестрелках с полицией, еще пятерых ищут.

С февраля продолжались протесты с требованием отставки Моиза. Два года назад должны были состояться парламентские выборы, но их не провели. Президент остался у власти без парламента. Люди считали такое правление нелегитимным. Его поддержали США и ООН. Считали, что это самый безопасный способ передать власть.

Моиз собирался изменить Конституцию. Хотел убрать статью о запрете занимать президентский пост два срока подряд, упразднить должность премьер-министра и верхнюю палату парламента.

Сейчас три человека считают себя законными руководителями страны. По гаитянской конституции, после гибели президента временно исполнять его обязанности должен председатель верховного суда. Но он умер от коронавируса. Следующий в очереди - премьер. Моиз с 2018 сменил их шестерых. За сутки до гибели назначил седьмого - Ариэля Анри. Однако тот не успел присягнуть и предыдущий премьер Клод Жозеф не признает его полномочий. В то же время сенат Гаити провозгласил временным президентом своего главу Жозефа Ламбера, который утверждает, что Вашингтон поддерживает именно его.

Гаити - самая бедная страна обеих Америк. Страдает от коррупции, бандитизма и уличной преступности. Протесты там не прекращаются.