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четверг, 30 июля 2020 00:08

Полицейский застрелил мужчину, который угрожал самоубийством

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Американка Элис Хоул из Кольервилла подала в суд на городские власти. В 2019-ом ее муж, 59-летний Дэвид угрожал совершить самоубийство. Элис вызвала полицию. Офицер его застрелил.

— Муж моей клиентки страдал от депрессии, — говорит адвокат Джеффри Розенблюм. — Но решил прекратить пить лекарства. Тогда у него появились мысли о самоубийстве. Ему было тяжело.

Элис вызвала полицию накануне убийства. Тогда Дэвид тоже заявлял, что покончит с собой. Приехала группа, которая помогает в кризисных ситуациях. Уговорили Дэвида успокоиться. Пришли к выводу, что он безопасен для себя и окружающих. На следующий день Элис снова позвонила. Но приехали не офицеры из кризисного отдела, а спецназовцы. Они окружили дом. Дэвид стоял перед ним с ружьем в руках и кричал на Элис. Полицейский Остин Вейгспек крикнул ему бросить оружие. Тот не послушался. Через 5 секунд офицер выстрелил мужчине в сердце. Семья Хоул хочет денежной компенсации. Говорят, Элис не заявляла, что он ей угрожает.

- Я понимаю боль семьи, - говорит юрист полиции Эдвард Маккини. — Но, боюсь, любящей жене было трудно оценить меру угрозы. Дэвид был взбешен, потому что жена вызвала полицию. Она набирала 911 из ванны и шептала. Кричал на нее и полицейских. Игнорировал их команды. Ружье держал наготове. Могли пострадать люди. У офицеров есть четкие инструкции.

Автор: Оксана СНИГУР
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