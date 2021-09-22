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четверг, 23 сентября 2021 00:05

Пчелы убили редких пингвинов

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63 мертвых пингвина нашли в прошлую пятницу на пляже близ Кейптауна, столицы ЮАР. Погибла вся колония.

- Вызвали экспертов, - говорит морской биолог Элисон Кок. - Трупы забрали на вскрытие. Животные умерли в четверг или рано утром в пятницу. Сначала думали, что на них напали хищники. Увидели - каждого покусали пчелы. В песке на пляже нашли десятки мертвых насекомых.

У большинства погибших пингвинов укусы - возле глаз.

- Впервые сталкиваемся с подобным. Наверное, где-то расшевелили пчелиный рой. Насекомые напали на колонию. Поэтому надеемся, что такое не повторится.

Спасатели забрали яйца и птенцов. Их будут выкармливать искусственно.

Африканские пингвины живут на юге материка. Вид вымирает. В начале прошлого века их было более 1 млн. Сейчас - менее 20 тыс. Погибли в основном молодые и здоровые пингвины.

Автор: Оксана СНИГУР
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