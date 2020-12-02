От коронавируса за неделю умерли отец, мать и дочь

В российском Санкт-Петербурге от коронавируса за неделю умерли 64-летний отец, 61-летняя мать и их 36-летняя дочь на восьмом месяце беременности. Ребенка спасли.

Светлана Павлова работала администратором в стоматологической клинике. В октябре ее отцу сделали операцию на сердце. Жена и дочь навещали его в больнице. Родственники предполагают, что именно там все заразились.

- Светлана береглась, - рассказывает двоюродная сестра женщины Лариса. - Это желанная беременность для нее. Лишний раз не выходила. Но когда дядю Кирея прооперировали, они с тетей пошли к нему.

Отца Светланы выписали 28 октября, а уже на следующий день забрала "скорая" с подозрением на Covid-19. Мужчина умер 5 ноября. Через три дня не стало дочери. Врачи спасли мальчика - сделали экстренную операцию, пока мать была подключена к аппарату ИВЛ. Светлана успела придумать имя - Кирей, в честь деда. А 12 ноября умерла ее мать. Тела забрал похоронить старший брат отца Светланы. Новорожденного готовы усыновить его дочь Лариса и биологический отец ребенка. Но родственники утверждают, что оснований для этого нет - она ​​не общалась с ним. Ребенок наследует две квартиры в Санкт-Петербурге.

- Официальная статистика количества умерших - занижена, - говорит журналистка Валентина Аверина. - Власти говорят, что от коронавируса умерла только одна беременная. А мы имеем свидетельства уже четырех семей. Все документы я видела. Два младенца погибли в утробе.

В России на 145 млн населения зафиксировали 2,3 млн больных. Почти 40 тыс. россиян умерли. Страна находится на четвертом месте по количеству больных Covid-19 и 10-м по количеству смертей в мире.