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четверг, 17 декабря 2020 00:36

Навального пытались отравить дважды

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Российского оппозиционера 44-летнего Алексея Навального отравили работники секретного подразделения Федеральной службы безопасности России. Группа из восьми человек действовала под прикрытием Института криминалистики.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Беллингкет", CNN и "Дер Шпигель". Ранее журналисты нашли российских исполнителей отравления в Британии офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Все участники покушения на Навального имеют разное прошлое — от медиков до специалистов по химическому оружию. Каждый раз, когда политик отправлялся в поездку, за ним следили два-три оперативника. Состав постоянно менялся. Покупали билеты на параллельные авиарейсы, использовали вымышленные имена.

Активнее всего следили в 2017-м, когда оппозиционер объявил о намерении участвовать в президентских выборах, и в этом году. Всего совершили 47 поездок по тем же маршрутам.

За два месяца до отравления Навального в Томске оперативники начали активно за ним следить.

3 июля оппозиционер с женой вылетел в Калининград, чтобы провести 15-дневный отпуск на берегу Балтийского моря. За ним следовали трое. Работники гостиницы сказали, что за день до приезда семьи пришли несколько человек в штатском. Разговаривали с руководством, заходили в номера, что-то там делали.

На четвертый день отпуска жена оппозиционера Юлия Навальная жаловалась на резкое ухудшение самочувствия. Предполагают, это была первая неудачная попытка отравления.

Яд типа "Новичок" может не вызывать симптомов, пока его концентрация в организме не достигнет критического уровня. Если жертва получила меньшую дозу, чем летальная, может почувствовать лишь временные моторные или дыхательные проблемы.

Расследователи пишут, что Навального пытались еще раз отравить "Новичком" перед вылетом в Берлин, в больнице Омска.

Навальному стало плохо утром 20 августа, когда летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому. Немецким медикам удалось вывезти его на лечение в берлинскую клинику "Шарите". 7 сентября состояние улучшилось. Его вывели из медицинской комы, в которой был 18 дней.

Эксперты из Германии, Франции и Швеции подтвердили, что Навального отравили веществом из группы "Новичок". Российские власти отрицают причастность к этому.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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