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четверг, 27 августа 2020 06:01

"Начался обратный отсчет для Лукашенко"

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— Для Александра Лукашенко наступил обратный отсчет до падения режима, — говорит белорусский политик Алексей Михалевич, 45 лет. В 2000-х работал юристом в Ассоциации инвалидов войны в Афганистане, Белорусском независимом профсоюзе. Был заместителем председателя оппозиционной партии "Белорусский Народный фронт". В 2010 году выдвинулся на пост президента страны как независимый кандидат. На утро после выборов, 20 декабря, доставили в СИЗО, где сидел два месяца. Уехал в Украину, впоследствии в Чехию, которая дала политическое убежище. В 2015-м вернулся в Беларусь. Живет в Минске.

Какая атмосфера царит между участниками акций?

- В первые дни после выборов полностью отключили интернет. Люди жили в информационном вакууме. На четвертый день пробился интернет. Белорусов шокировали массовые избиения, пытки, смерть. Общество самоорганизовалось против насилия. Фактически весь Минск вышел на улицы и площади. Люди почувствовали огромную солидарность. Нас не просто большинство, а критически много. Наступила эйфория. Пик был в воскресенье, 17 августа, когда состоялся Марш свободы. По Беларуси суммарно вышли до полумиллиона, в Минске — почти 300 тысяч. Это в стране с населением до 10 миллионов. На мгновение показалось, что этого достаточно, режим падет. Власть не разгонит такую массу людей. Возникла уверенность, что точно победим. С понедельника было постепенное разочарование. Оказалось, были завышенные ожидания. Лукашенко освистали на одном из крупнейших заводов Минска под крики "Убирайся!" Он ответил, что уберется, когда убьют.

Характерно - несмотря на грубость ОМОНа, протесты до сих пор ненасильственные. Для большинства белорусов силовое противостояние неприемлемо. Но нарастает внутренняя агрессия из-за несправедливого насилия. Люди видят зверства ОМОНа и милиции — пытки, изнасилования, убийства.

Белорусы наконец почувствовали себя нацией. Все происходит под бело-красно-белыми национальными флагами. Под лозунги "Жыве Беларусь!" Это не только протест против Лукашенко, а за ценности независимости, суверенности белорусской нации.

Насколько реальной представляется отставка Лукашенко?

- Он не готов к диалогу. Ослабление последних дней - вынужденное. Неприменение силы — результат выхода сотен тысяч людей. Милиционеры живут рядом. Значительная часть из них не хотят грубо разгонять соседей. Для зверств и насилия осталась только части ОМОНа, Служба безопасности президента, другие специальные силы. Лукашенко не может рассчитывать, что армия выполнит приказ воевать против народа. Номенклатура тоже уже знает: скоро диктатора могут свергнуть и преступников наказать. Режим понимает, что отдавать приказы, которые не выполняют, хуже, чем ничего не приказывать.

Что думают белорусы о применении российских спецназовцев, возможен ли ввод войск, насильственное втягивание страны в Союзное государство?

- С первого дня акций тема России звучала. Что Москва вот-вот вмешается. Что протесты выгодны внешним силам или специально ими организованы, чтобы захватить Беларусь. Что Россия стягивает войска к границам, готовится напасть. Истерия существует. Сам Лукашенко подогревает. Пугает, что Кремль поддерживает оппозицию. Разговоры об этом - часть совместной игры Лукашенко и Путина. Русские могут перебросить под белорусскую границу хоть всю армию. Чтобы показать Лукашенко защитником Отечества от потенциальной агрессии. Чтобы белорусы сказали:"Пусть будет режим, только бы не российские танки на наших улицах".

Не думаю, что РФ введет войска. Это не Крым, не Донбасс. Очень мало белорусов будет встречать российские танки с цветами. Даже пророссийские, которые за Союзное государство, не хотят. В результате агрессии на Донбассе и аннексии Крыма Россия потеряла Украину, получила ненависть украинцев на многие десятилетия. В Беларуси произойдет то же самое в случае нападения.

Фактическая победительница в выборах Светлана Тихановская выехала в Литву. Несколько раз сменила позицию — от призывов не участвовать в акциях до готовности стать национальным лидером. Ее избиратели разочарованы?

- Большинство прекрасно понимает, что Тихановская — функция. Должна была расчистить путь к честным выборам. Переходный мостик к демократии. С этой задачей справилась. Никто не считал ее Жанной д'АРК, которая поведет бесстрашно поведет к победе.

Наши протесты уникальны, потому что без лидера. Самоорганизованные. Без иллюзий, что сверху придет кто-то и скажет, что делать. Общество привыкло к автономности, взаимопомощи. Само себя возглавило. Все, что нужно, делает народ — собирает миллионы долларов среди своих и в диаспоре для лечения, выплаты штрафов и поддержки пострадавших. Создал фонд поддержки забастовщиков, которых могут уволить с работы.

Единство общества для Лукашенко, привыкшего все контролировать, - мощный удар. Режим хрупкий, слабеет. Все знают, король - голый. За Лукашенко меньшинство. Даже комиссии, которые фальсифицировали выборы, уже этого не будут делать из-за пренебрежения большинства общества.

Какова роль координационного совета, в который вошли авторитетные белорусы, в частности, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич?

— Нужна для переговоров. Чтобы Запад мог давить на режим. Лишь бы Лукашенко пошел на диалог. Иначе скажет: "С кем говорить? С толпой?"

Как в ближайшее время будет развиваться ситуация?

- Безусловным успехом может быть только уход Лукашенко. Не работают сотни заводов. Рабочие приходят к руководству с требованиями - освобождение политзаключенных, отставка диктатора. Успехом будет, если он уйдет, проведут честные президентские, парламентские и другие выборы.

Насколько это вероятно?

— Вполне. Начался обратный отсчет для Лукашенко. Не имеет возможности удержаться. Не представляю, как в нынешней ситуации может вернуть статус-кво.

Если бы не победа украинской революции в 2014 году, не свержение режима Януковича, протестов в Беларуси сейчас не было бы. Украина для нас - пример успешной революции.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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