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четверг, 17 декабря 2020 06:26

Мужчина 72 года ездил на фестиваль для одиноких

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Ирландец Мик Бурк 72 года ездил на фестиваль для одиноких, чтобы найти пару. Умер холостяком.

Бурк родился в 1923 г. в зажиточной крестьянской семье. В 23 года решил жениться и впервые поехал на фестиваль одиноких сердец в Лисдунварне. Посещал его каждый год, пока не стал плохо себя чувствовать. Умер 97-летним холостяком.

Бурк всегда говорил, что перестанет ездить, как только встретит женщину мечты. Рассказывал, что имел несколько романов и десятки удачных знакомств. Многие женщины на фестивале охотились за ним, потому что был богат — владел 80 га, на которых разводил овец. Но серьезные отношения не складывались.

- Он не женился, потому что был слишком красив. Все девушки западали на него, а ему было сложно выбрать одну. Казалось, не уверен, что это именно та самая. Некоторые романы продолжались какое-то время, но потом женщины отчаивались. Почти все скоро выходили замуж. Мик объяснял, что больше негде познакомиться с незамужней, — рассказывает один из организаторов фестиваля Вилли Дейли.

Бурк был популярен и в старшем возрасте.

- У Мика было хорошее чувство юмора и приятный характер. Прекрасно танцевал. Никогда не переставал верить, что встретит любовь. Женщины ждали встречи с ним. Он был местной легендой. С 80-летним Миком знакомились младшие на 30 лет женщины. Нам было обидно, когда он слег, — говорит руководитель фестиваля Джулия Карр.

В этом году фестиваль в Лисдунварне впервые за 165 лет отменили.

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17
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