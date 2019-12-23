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вторник, 24 декабря 2019 00:30

Мусульманам не хотят давать гражданство

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Вторую неделю в индийском штате Уттар-Прадеш продолжаются протесты против закона о получении гражданства. Упрощает выходцам из Бангладеш, Афганистана и Пакистана его получение. Но тем, кто не исповедует ислам. Мусульмане считают закон дискриминационным.

В столкновениях с полицией погибли 13 человек. 144 арестовали. В пятницу протестующих разгоняли водометами. В столице Нью-Дели не работали магазины, банки и рестораны.

- Абсурдно давать паспорт по религиозному признаку, - говорит юрист Мараханди Кайя. - Этот конфликт и так острый. Индуистов большинство. Они постоянно вытесняют мусульманское меньшинство. Недавно забрали помещение школы. Закрыли несколько магазинов. Сократили количество часов приема мусульманских врачей. А теперь мы дискриминируем мусульман еще и на государственном уровне. Это не может закончиться хорошо. В конституции записано, что Индия - светское государство. Но в правительстве не собираются отступать. Считают эти протесты варварством, за которое не стоит давать гражданство. Большинство поддерживает власть.

Ислам исповедуют 14% индийцев.

Автор: Оксана СНИГУР
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