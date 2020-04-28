Ким Чен Ыну сделали операцию на сердце

Лидера Северной Кореи 36-летнего Ким Чен Ына не видели более двух недель. В воскресенье появились слухи о его смерти.

— Все строится на данных разведок, — говорит журналист из Вашингтона Эндрю Лайэм. — Правду знает только ближайшее окружение. Все ждали выступления Дональда Трампа. Но и он ничего конкретного не сказал. Реакция северокорейского политбюро тоже очень вялая.

Отец нынешнего лидера Ким Чен Ир был мертв два дня, когда об этом официально сообщили в стране.

- Южной Корее не удалось наладить сеть шпионов, чтобы получать надежную информацию, - говорит Ду Хьенг-Ча, исследователь из Института политических студий в Сеуле. — Какие-то данные есть, но утверждать однозначно никто не берется.

Ким Чен Ына не видели с 11 апреля. Возможно, он отдыхает. Также говорят, что 12 апреля ему сделали операцию на сердце. Мужчина много курит и имеет лишний вес. Его отец и дед имели проблемы с сердцем. Сообщали, что восстановление шло не очень хорошо.

По третьей версии — диктатор изолировался во время эпидемии коронавируса. Хотя власти утверждают, что в стране нет больных. Может находиться в своем имении или в бронированном поезде. Его видели на частном вокзале возле дома диктатора. Имеет такую толстую броню, что у локомотива два двигателя. Внутри поезда — кожаная мебель, зал для конференции, офис и спутниковое телевидение. На обед готовят лобстеров. Есть вагон со старыми винами. Работают привлекательные высокие девушки. Оборудовали также ванну и вагон для бронированных авто.

После заявлений о смерти лидера в политбюро сообщили, что он здоров. В газете опубликовали поздравления лидерам Сирии, Кубы и Южной Африки от его имени.

- Надо готовиться к худшим сценариям. Никто не понимает, что там происходит на самом деле. Даже недолгое безвластие может привести к катастрофе. Китаю следует ожидать, что многие северокорейцы могут попытаться пересечь границу, — комментирует Нем Санг-Вук, эксперт по вопросам Северной Кореи из Сеула. — Возможно, что Ким Чен Ын снова появится. Но его физическая форма и ухудшение состояния здоровья заставляет учитывать эти риски.