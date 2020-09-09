Гарри и Меган вернули Британии деньги за ремонт поместья

Принц Гарри и его жена Меган Маркл вернули в британскую казну $3,16 млн, почти 88 млн грн, потраченных на ремонт их поместья Фрогмор-хаус. Обещали это сделать, когда в январе объявили о намерении отказаться от обязанностей королевской семьи. Гарри, Меган и их сын 1-летний Арчи могут жить там, когда будут приезжать в Британию.

— Это последний их долг перед Британией, — говорит журналист Эван Трентон из Лондона. - Они отказались от всех претензий. Рассчитались за все, что были должны. Могут начинать жизнь с нуля. С другой стороны, все равно могут заработать на предыдущем опыте. Если бывшие слуги королевы не вылезают из телепередач, то для Гарри с Меган работа найдется. История их отношений с семьей Уильяма стоит миллионы.

Фрогмор-хаус отремонтировали в 2018-2019 годах за бюджетные средства. В январе Гарри и Меган объявили, что планируют отказаться от обязанностей королевской семьи и сами на себя зарабатывать. В марте перебрались в Калифорнию, США, где купили дом.

В Фрогмор-хаус для них заменили балки перекрытия, обновили систему отопления и электричества, газовые и водяные сети. Работы продолжались полгода. Их завершили за несколько месяцев до рождения Арчи 6 мая прошлого года.

Гарри с женой изначально планировал вести финансовую деятельность под брендом "Сассекс Роял", не отказываясь от монарших титулов. Выпускать серию товаров под этой торговой маркой. Однако впоследствии заключили соглашение с королевской семьей об отказе от использования имени в бренде, а также от государственного финансирования.

Средства вернули после того, как подписали многомиллионный контракт с американской продюсерской компанией "Нетфликс" на серию передач об их жизни. Точную сумму соглашения не называют. Другим компаниям в съемках отказывают.

Фрогмор-хаус - загородная резиденция членов британской королевской семьи недалеко от Виндзорского замка.