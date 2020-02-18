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четверг, 20 февраля 2020 00:15

Британец отсудил миллионное наследство у племянницы

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В Великобритании 77-летний Колин Джонстон отсудил у 39-летней племянницы, леди Натали Вакетт, право на наследство. Его отец 95-летний миллионер лорд Сидни Джонстон оставил ей все деньги.

Мужчина работал на отца в семейном бизнесе более 30 лет, до 1991-го. Но из-за конфликта ушел из компании. Сидни заверил, что сын получит часть наследства. Но после смерти леди Элси Джонстон в 2013-ом, брата лорда Гарри Джонстона в 2016-ом, а также его отца Сидни Джонстона весной 2017 года, ни один из титулов не перешел к старшему сыну пары.

Кроме того, лорд купил для жены Элси, младшего сына Гарри и двух его детей титулы с имениями, сделав их лордами и дамами. Колин остался ни с чем. Живет на пенсионные выплаты. Квартиру с женой арендуют. Подрабатывает водителем авто.

Сначала мужчина через суд хотел получить недвижимость на сумму 870 тыс. фунтов (27,7 млн грн. — ГПУ), но впоследствии пересмотрел свои требования и снизил до 127 тыс. фунтов.

Говорит, отец не оставил ему наследство, потому что Колин был нежеланным ребенком. Родился в тяжелые военные годы, когда отец служил в Королевских военно-воздушных силах Британии. Мужчина вспоминает, как мать часто повторяла, что из-за него не стала голливудской звездой.

Британец говорит, что, несмотря на нелюбовь родителей, всегда старался им помогать. Во время судебного рассмотрения дела оказалось, что лорд решил оставить без наследства старшего сына еще в 1976-ом. Но обещал, что тот получит часть имущества.

Судья решил, что Колин Джонстон заслуживает наследство. Он получит 2,4 млн фунтов стерлингов (около 80 млн грн. — ГПУ).

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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