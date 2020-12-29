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среда, 30 декабря 2020 05:50

Белорусы требуют отставки Лукашенко

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Со дня президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Люди выступают против узурпации власти самопровозглашенным лидером государства Александром Лукашенко и насилия силовиков.

Первые выступления начались в мае после арестов представителей оппозиции — их не допустили к участию в гонках. Впоследствии ЦИК Беларуси зарегистрировал Светлану Тихановскую. Она стала единственным непровластным кандидатом. Ее мужа раньше бросили за решетку.

В день выборов начались массовые протесты. Официальные экзитполы показали якобы убедительную победу Лукашенко в первом туре. Но эти данные значительно отличались от подсчета оппозиции. Люди выходили в Барановичах, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гродне, Жлобине, Могилеве, Пинске. Требовали честного пересчета и отставки Лукашенко. Он на посту президента с 1994-го.

Силовики били протестующих, стреляли резиновыми пулями, использовали слезоточивый газ и водометы. В стране отключили интернет. Задержали несколько тысяч человек. 11 августа к национальной забастовке присоединились более 20 предприятий.

Поддержка российского лидера Путина на пике протестов помогла Лукашенко удержаться. Лидеров белорусской оппозиции бросили за решетку или заставили уехать.

Светлана Тихановская активно выступает в странах Евросоюза.

Западные страны не признали легитимность режима Лукашенко, ввели санкции и призвали к новым выборам. Украина тоже на государственном уровне прекратила контакты с Беларусью.

За время протестов погибли до 10 человек, пропали без вести почти 50 участников протестов. Более 30 тыс. арестованы. В СИЗО их избивали, насиловали, пытали силовики. В ООН заявили, что имеют примерно 500 задокументированных свидетельств о пытках.

В декабре численность акций несколько уменьшилась, но белорусы продолжают выходить на протесты. Особенно многолюдны бывают по воскресеньям. Самые массовые собирали до миллиона белорусов.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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