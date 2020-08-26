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четверг, 27 августа 2020 07:26

Алексея Навального отравили

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В России отравили лидера оппозиции 44-летнего Алексея Навального. Это подтверждают врачи берлинской клиники "Шарите". Политика доставили туда в субботу. Навальному внезапно стало плохо в самолете в четверг, 20 августа, после того, как выпил чаю в аэропорту Томска. Летел в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске.

Навальный находится в искусственной коме. Его отравили токсинами из группы ингибиторов холинэстеразы. Состояние тяжелое, но угрозы жизни нет. Последствия для организма пока неизвестны, но могут быть длительные. Вероятно, пострадала нервная система.

Врачи в Омске, где Навальный лежал первые двое суток, от диагноза "отравление" отказались. Заявляли, что у политика нарушился обмен веществ. Следственный комитет России не возбудил уголовное дело.

- В Кремле делают вид, что с Навальным ничего не произошло, — пишет Российская журналистка Татьяна Фельгенгауэр. - У властей имя оппозиционера даже не принято произносить вслух. Однако в ситуации, когда главного противника режима экстренно госпитализируют с неясным диагнозом, а факты указывают на отравление, реакция властей показательна. Схема отработана. Она напоминает историю с "Боингом" МН-17, когда за короткое время вбрасывали разные версии, одна абсурднее другой. Если тогда были "испанский диспетчер", "пилот Волошин" и украинский Су-25, теперь предлагают злоупотребление алкоголем и нарушение обмена веществ. В обоих случаях к потоку дезинформации прилагают руку российские официальные структуры: министерство обороны, министерство здравоохранения. Цель — засорить эфир дикими версиями, отвлечь внимание от главного — что случилось с Навальным? Цель достигнута - спорят об уровне сахара в крови, состоянии медицины в регионах, европейских больницах.

Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем сказал, что "Навальный заболел".

Жене Юлии говорили, что мужа нельзя перевозить. Пытались помешать приезду врачей из Германии. Сейчас возле больницы в Берлине выставили усиленную охрану.

В самолете сложно оказать медицинскую помощь

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в марте 2018-го в Солсбери в Британии. Обоих нашли без сознания на скамейке возле торгового центра. В критическом состоянии доставили в больницу. Скотланд-ярд обнаружил, что использовали яд "Новичок", который есть только в России. Нанесли на входную щеколду дома. Скрипаль с дочкой вылечились.

В феврале 2017-го в московскую больницу попал оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший. Ему стало плохо за несколько часов до полета в США. Заявил, что это намеренно, потому что в самолете сложно оказать медицинскую помощь. Это было второе отравление Кара-Мурзы. Первое - через три месяца после убийства оппозиционера Бориса Немцова в 2015-м. Долго восстанавливался. Живет в США.

Бывшему сотруднику ФСБ Александру Литвиненко, который сбежал в Британию, стало плохо после того, как выпил чаю в лондонском ресторане 1 ноября 2006-го со знакомым, бывшим ФСБ-шником Андреем Луговым. 23 ноября Литвиненко скончался. Британцы обнаружили следы радиоактивного полония. Луговой стал депутатом Думы в 2011 году.

Журналистке "Новой газеты" Анне Политковской 2 сентября 2004-го стало плохо после того, как попила чаю и взяла от стюардессы влажную салфетку в самолете "Аэрофлота". Летела до Ростова. Должна была попасть в Беслан, где 1 сентября террористы захватили школу с детьми. Политковскую госпитализировали в Ростове в тяжелом состоянии. Анализы уничтожили. Лечилась в США. Открыто критиковала Путина. Ее застрелили в октябре 2006 года на его день рождения в лифте дома в Москве, где жила.

3 июля 2003-го скончался заместитель главного редактора "Новой газеты" Юрий Щекочихин. Родственникам запретили брать образцы тела для расследования. В Лондоне установили отравление радиоактивным таллием. Журналист занимался темами контрабанды ФСБ и обменом заложников во время Второй чеченской войны.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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