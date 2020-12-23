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четверг, 24 декабря 2020 05:45

Яд нанесли на трусы

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Российский оппозиционер 44-летний Алексей Навальный выложил в сети запись разговора с возможным участником покушения на него в августе. Политик звонил работникам ФСБ, причастным к отравлению. В частности, Константину Кудрявцеву. Оппозиционер использовал специальное приложение, поэтому тот думал, что звонят с рабочего телефона.

Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева Максимом Устиновым и попросил прояснить некоторые моменты, якобы необходимые для доклада руководству. Кудрявцев объяснил, что оппозиционер умер бы, если бы самолет с ним не совершил экстренную посадку в Омске и врачи не ввели бы ему атропин.

- Если там немного дольше потянули бы, возможно, все закончилось бы иначе. Вот видите, стечение обстоятельств. Это тот самый плохой фактор в нашей работе, - говорит Кудрявцев.

Он также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на трусы Навального.

Ранее журналисты "Беллингкет" писали, что Кудрявцев - специалист по химической защите. Навальный знал, что он следил за ним, что летал в Омск, чтобы убрать следы яда, когда его отправили лечиться в Берлин. Расследование международной команды журналистов показало, что отравление готовили по меньшей мере с 2017 года.

Издание "Беллингкет", "Зе Инсайдер", "Дер Шпигель" и телеканал CNN 14 декабря выпустили расследования о покушении. Назвали имена тех, кто его готовил.

Сейчас оппозиционер лечится в Германии. Утверждает, что приказ убить его отдал лично Путин. Кремль отрицает причастность. Глава Кремля заявил, что если бы Москва хотела убить, то довела бы дело до конца. Но представитель Путина Дмитрий Песков признал, что за Навальным следили спецслужбы.

ЕС и Великобритания заморозили активы и запретили въезд шести российским чиновникам, которых в Брюсселе и Лондоне считают ответственными за отравление Навального. Также под санкциями юридическое лицо, которое создает "Новичок".

Яд, которым пытались убить оппозиционера, подобен тому, которым в английском Солсбери в 2018 году попытались ликвидировать бывшего российского работника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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