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четверг, 25 февраля 2021 06:45

58 человек погибли от морозов

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В семи южных штатах США неделю стоят морозы. Миллионы американцев остались без тепла и воды. Трубы замерзли. Турбины генераторов вышли из строя. 58 человек замерзли или отравились угарным газом. Больше всего пострадал штат Техас.

16 февраля в техасском Конроу умер 11-летний Кристиан Павон. Дом на колесах остался без отопления. Дети легли спать, а утром мать не смогла разбудить сына. Считает - парень умер от переохлаждения. Семья хочет подать иск на $ 100 млн к компаниям, которые обеспечивали энергоснабжение.

- Дед держал запас воды, горючего и еды в консервах и генератор, - рассказывает 23-летняя Джеки Пристон с Хьюстона. - В канистрах - горючее для него. Говорил, этого хватит на три месяца. Он прошел Вьетнам. Все считали, что после этого у него проблемы с восприятием реальности. Мы унаследовали этот дом год тому назад. Во время ремонта все выбросили. Переоборудовали подвал в гардеробную. Сейчас в доме минус четыре. Мы не можем даже чай приготовить, потому что нет электричества. Еда закончилась. Остались крекеры и арахисовое масло. Апельсиновый сок замерз. Муж надеялся, что не выкинули горелку и ящик томатных супов. Но я вызвала службу вывоза, чтобы забрали все дедовские запасы. У меня нет даже куртки на такую ​​погоду.

Холодный воздух пришел в южные штаты из Канады. Температура снижалась неделю - с продвижением циклона на юг. Шли сильные снегопады и ледяные дожди. Дороги покрылись льдом. Больше всего осадков было 14-15 февраля. В самый холодный день, 16 февраля, в двух десятках городов зафиксировали температурные рекорды. В штатах Оклахома и Небраска ударили морозы до 30 ° C, на севере Техаса - до 20 ° C. Обычно в это время там +5 ... +15 ° C. Метели и такие морозы в последний раз были почти 30 лет тому назад.

Холода продержатся в США до конца недели.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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