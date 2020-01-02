350-килограммовый мужчина не хотел выписываться из больницы 19 месяцев

Британец 33-летний Мэтью Крефорд провел в больнице города Сатто-ин-Эшфилд 19 месяцев. Весит 350 кг. Занимал четыре кровати в палате.

- Он стоил больнице 7 тысяч фунтов каждую неделю (212 тыс. грн. — ГПУ), - говорит юрист Ян Говардс. — Его несколько раз пытались выписать. Протестовал. А у нас были проблемы, потому что место занимал человек, который может без этого обойтись.

Крефорд попал в больницу с заражением крови в мае прошлого года. Пять месяцев медики боролись с инфекцией. В октябре подготовили документы на выписку. Но социальная служба в его родном городе Линкольне отказалась ухаживать за мужчиной. Сказали, что не могут выделить круглосуточных сиделок. А Мэтью не может сам даже сесть.

— Его складки надо обрабатывать несколько раз в день, — говорит врач Ронда Стоун. — Иначе они будут преть и будут пролежни. Социальный работник мог его посещать раз в два дня. Мужчина начал бы гнить заживо. И мы оказались в тупике. Мэтью занимал целую палату, но и выписать его нельзя было. Другие пациенты возмущались. Их не принимали, потому что три кровати заняты. Крефорд попросил операцию по уменьшению желудка. Но юристы узнали, что он каждый день заказывает пиццу и китайскую еду. Спускал на это всю помощь по нетрудоспособности. Не было смысла тратить деньги на такое хирургическое вмешательство. Предложили услуги диетолога и реабилитолога. Не делал ничего из назначенного. Мэтью еще и очень конфликтный. Постоянно имел проблемы с медсестрами и офицерами полиции, которых вызвали.

Крефорда перевезли в благотворительный приют.