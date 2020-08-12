Золото будут добывать частные компании

В Украине будут добывать золото. Участки готовят к выставлению на аукцион, говорят в Госслужбе геологии и недр.

- В Карпатах запасы золота составляют 55 тонн, ресурсы Донбасса - 400 тонн. Но главной золотоносной территорией является Украинский щит (тектоническая подземная плита, которая тянется с запада на юг. - ГПУ). Его общие прогнозные ресурсы составляют 2,4 тысячи тонн золота, - говорит глава службы Роман Опимах, 37 лет. - Цены на мировом рынке на золото постоянно растут. Добыча в Украине может заинтересовать украинский и иностранный бизнес.

Сейчас золота практически не добывают, добавляет Опимах:

- Одна из причин - недостаточная изученность недр. Другой преградой является сложность запуска технологического процесса и начала добычи. Для работы на золоторудных объектах с запасами 30-40 тонн необходимо более 3,5 миллиарда гривен инвестиций. Золотодобывающее предприятие - это целый город с собственной энергетической, транспортной, вентиляционной и другими системами.

Увеличение добычи золота, как и других полезных ископаемых, приведет к привлечению средств в экономику Украины. Будут создавать рабочие места, платить налоги, - говорит Опимах.