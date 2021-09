Зерно придется досушивать

Начало октября в Украине ожидают теплым, но с холодными ночами. Днем во всех областях будет +12 ... +16 ° C, ночью +1 ... +6 ° C. Местами вероятны заморозки до -3 ° C.

Среднемесячная температура в октябре составит + 7 ... 12 ° C. Количество осадков не превысит показатели предыдущих лет, говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, 42 года:

- В первой декаде месяца в Украине будет преобладать сухая погода с переменной облачностью и утренними туманами. Заморозки будут ощущаться в Черниговской, Сумской и Луганской областях.

- В Украине будет пасмурно и холодно до 4 октября. 5-6 и 8-10 числа пройдут дожди. Затем снова ожидается прохладная погода, - рассказывает народный синоптик 82-летний Леонид Горбань. - В конце месяца днем ​​будет до 10 градусов тепла. Но недолго. Затем наступит глубокая осень. Ночные заморозки могут доходить до минус семи.

В Украине дособираем урожай.

- Погода влияет на сроки уборки подсолнечника, сои, кукурузы и сахарной свеклы. Дожди могут повысить уровень влажности зерна. Придется его досушивать до нужных кондиций, - говорит 33-летний Александр Мигловец, руководитель агрономического департамента компании "Укравит".