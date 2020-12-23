Зеленский будет отвечать за гибель сержанта

Печерский районный суд столицы обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство против президента 42-летнего Владимира Зеленского.

Суд требует расследовать его деятельность как Верховного главнокомандующего ВСУ в течение 14-16 июля 2020 года. В это время у поселка Зайцево на Донбассе погиб разведчик 40-летний Ярослав Журавель.

Был командиром отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты. 13 июля пытался эвакуировать с поля боя командира Дмитрия Красногрудя. В 500 м от позиций украинских защитников эвакуационную группу расстреляли российские наемники. Журавль получил ранение и два дня истекал кровью. Все это время его не забирали побратимы, потому что Зеленский приказал не применять против боевиков оружие.