Заработали центры для абитуриентов из Крыма и Донбасса

С 3 июня по 27 сентября в Украине будут работать центры для абитуриентов с временно оккупированных территорий. Они будут способствовать вступлению в украинские вузы и профтехучилища по упрощенной процедуре - без ВНО, украинского паспорта и аттестата.

Для упрощенного вступления нужно обратиться в образовательный центр, подать заявление и заполнить образовательную декларацию, сдать на базе центра три вступительных экзамена. Это - украинский язык, история Украины и профильный предмет или творческий конкурс. Если поступающий имеет украинский аттестат или сдавал ВНО, но по ряду причин хочет воспользоваться упрощенной процедурой, то он может это сделать. Чтобы обезопасить таких поступающих, в приказах о зачислении их фамилии зашифруют. При необходимости могут обеспечить их общежитиями. Также, вступив через образовательный центр, жители Донбасса и Крыма смогут получить диплом, который будут признавать в Украине и мире. Центр помощи абитуриентам из Крыма и Донбасса поделили. Крымчане могут пройти процедуру поступления в центрах, расположенных во Львовской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской областях и в Киеве. Абитуриенты из Донбасса могут обратиться в центры в Киеве, Бахмуте, Виннице, Кривом Роге, Днепре, Краматорске, Константиновке, Покровском, Лимане, Лисичанске, Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Старобельске, Славянске и Торецке. Образовательные центры работают в Украине с 2016-го. В прошлом году таких абитуриентов было менее 1 тыс. На сегодня - почти 2 тыс.