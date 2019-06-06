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пятница, 07 июня 2019 05:40

Заработали центры для абитуриентов из Крыма и Донбасса

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С 3 июня по 27 сентября в Украине будут работать центры для абитуриентов с временно оккупированных территорий. Они будут способствовать вступлению в украинские вузы и профтехучилища по упрощенной процедуре - без ВНО, украинского паспорта и аттестата.

Для упрощенного вступления нужно обратиться в образовательный центр, подать заявление и заполнить образовательную декларацию, сдать на базе центра три вступительных экзамена. Это - украинский язык, история Украины и профильный предмет или творческий конкурс. Если поступающий имеет украинский аттестат или сдавал ВНО, но по ряду причин хочет воспользоваться упрощенной процедурой, то он может это сделать. Чтобы обезопасить таких поступающих, в приказах о зачислении их фамилии зашифруют. При необходимости могут обеспечить их общежитиями. Также, вступив через образовательный центр, жители Донбасса и Крыма смогут получить диплом, который будут признавать в Украине и мире. Центр помощи абитуриентам из Крыма и Донбасса поделили. Крымчане могут пройти процедуру поступления в центрах, расположенных во Львовской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской областях и в Киеве. Абитуриенты из Донбасса могут обратиться в центры в Киеве, Бахмуте, Виннице, Кривом Роге, Днепре, Краматорске, Константиновке, Покровском, Лимане, Лисичанске, Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Старобельске, Славянске и Торецке. Образовательные центры работают в Украине с 2016-го. В прошлом году таких абитуриентов было менее 1 тыс. На сегодня - почти 2 тыс.

Автор: Соломия ЦУРА
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Голосов: 1277
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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