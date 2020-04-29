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четверг, 30 апреля 2020 06:56

Запретят переводить крупные суммы через терминалы

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28 апреля вступил в силу закон о противодействии отмыванию доходов. Безналичные переводы с карты на карту ограничивать не будут. Пополнить счет наличными на 5 тыс. грн можно через терминалы. С большей суммой придется обратиться в кассу банка с паспортом.

Документ не потребуют при оплате жилищно-коммунальных услуг, обязательных сборов и платежей, вкладам по кредитам до 30 тыс. грн.

— Изменения участники финансового рынка могут внедрить до конца года. Терминалы оборудуют специальными считывателями данных с карточки или паспорта, — говорят в НБУ.

Расширяется перечень субъектов, которые будут идентифицировать клиентов — банки, почтовые операторы, риэлторы, юристы, представители игорного бизнеса и те, кто предоставляет налоговые консультационные услуги. Например, при заказе дорогого телевизора через интернет-магазин и оплате наложенным платежом на почте надо будет предъявлять документы.

Ранее банки информировали Госфинмониторинг обо всех денежных операциях свыше 150 тыс. грн. Теперь сумма выросла до 400 тыс.

— Закон повлияет на "серую" экономику, "теневые" расчеты между населением. Потому что с помощью терминалов украинцы платят наличными за товары и услуги, переводят деньги, — говорит экономист Алексей Кущ, 43 года. - Таким образом власть также планирует уничтожить схемы выплаты неофициальных зарплат.

— Есть понятие карманных денег, которые не облагаются налогом. В некоторых странах это 4 тысячи долларов, — говорит финансовый аналитик 38-летний Алексей Лупоносов. — В Украине решили ограничить сумму 5 тысячами гривен. Выглядит как попытка залезть украинцам в карманы, а не способ обуздать "теневую" экономику.

Усиливать финансовый мониторинг во время карантина неуместно. Многие остались без работы и официального дохода. Государственные банки сворачивают кредитование. Люди чаще занимают деньги друг другу, тратят сбережения. Покупки делают в основном через интернет, потому что магазины закрыты. Продолжают посылать средства домой оставшиеся за рубежом трудовые мигранты.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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