Запретили свидания с сыном

Крымчанке Венере Мустафаевой запретили общаться на крымскотатарском с сыном 34-летним Сервером. Мужчину удерживали в следственном изоляторе, обвинили в сотрудничестве с "Хизб ут-Тахрир". В демократических странах эта организация не запрещена, однако оккупанты считают ее террористической.

- В СИЗО меня завели в специальную комнату для свиданий, - рассказывает Венера Мустафаева. - Общаться там можно по телефону. Вдруг связь пропала. Мы дергали провод, но не помогало. Потом я подошла к конвоиру. "Вы разговаривали на родном языке, поэтому мы отключили связь", - ответила. Объяснила, что на дверях было какое-то предупреждение о запрете общаться на другом языке, кроме русского. Сын также возмущался, хотел говорить со мной на крымскотатарском. Но связь не восстановили.

Суд оккупантов объявил Серверу приговор - 14 лет тюрьмы строгого режима за сотрудничество с "Хизб ут-Тахрир".