"Запорожец" ездит на шишках и амброзии

- Как-то ехал и дрова закончились. Рядом деревьев не было. Так нарвал амброзии, заправил бак, разжег и поехал, - рассказывает 24-летний Александр Шишов из поселка Новопсков Луганской области. Оборудовал ЗАЗ-989М древесным газогенератором.

- С отцом нашли в интернете чертежи установки, - продолжает Александр Шишов. - Изготовили ее. Использовали трубы, старые огнетушители, контейнер из-под пропана и старый бойлер.

- Первые результаты нас не удовлетворили, - говорит 48-летний Евгений Шишов, отец Александра. - Неделю совершенствовали, много тестировали.

Мужчина показывает установку.

- Самый большой резервуар - источник газогенерации, слева - фильтр грубой очистки. Здесь оседает сажа и конденсат. Справа - фильтр тонкой очистки. Газ охлаждается и подается к двигателю внутреннего сгорания.

Установку заправляет дровами.

- Расход - три-четыре ведра на 100 километров, в зависимости от скорости, - говорит Александр. - На асфальте разгоняли автомобиль до 70 километров в час, но это не предел. Проехали 4,5 тысячи километров.

- Лучшее топливо - древесный уголь, - добавляет Александр Шишов. - На нем "Запорожец" едет, как и на бензине. Каменный не годится, из него не произведешь необходимый газ. Хорошо едет на дубовых дровах, надолго хватает. Можно заправлять пластиковыми бутылками, сосновыми шишками, ивой, акацией, сухими сорняками. Правда, на них фильтры забиваются быстрее. Если заглушил двигатель - в течение 15 минут можно завести снова. Если дольше, то придется разжигать заново.

Александр и Евгений Шишовы - фермеры. Подобными установками планируют оборудовать сельскохозяйственную технику.