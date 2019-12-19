Заключенные разбили камеры видеонаблюдения

17 декабря в Кропивницком следственном изоляторе взбунтовались заключенные. Поломали двери, разбили оборудование постов, камеры наблюдения.

- Это произошло во время вывоза из СИЗО криминального авторитета по имени Арсен. Его должны были доставить в изолятор временного содержания Нацполиции, - говорит бывший руководитель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький, 46 лет. - Авторитет начал противодействовать, приказал заключенным бунтовать. Потому что считает, что в полиции к нему применят силу. Испортили оборудование, видеокамеры. С угрозами выгнали работников из корпуса.

На следующий день прибыли группы быстрого реагирования СБУ и полиции. Провели обыски. Заключенные сопротивления не оказывали. Обычно продолжают сопротивляться, если чувствуют правоту. Беспорядки были спровоцированы ради цели одного человека, а не из-за нарушения прав всех задержанных.

Криминальный авторитет находится в изоляторе больше двух лет. Его будут судить за разбои и грабежи. Во время бунта нанес телесные повреждения женщине-психологу, которая работает в СИЗО.