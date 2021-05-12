За гектар земли дали цену телевизора

Фермер Сергей Лавров выращивал просо на участке площадью 5 га за селом Донское под Симферополем. В 2017 году оккупанты начали возводить в Крыму трассу "Таврида". Проложили ее по земле Сергея Лаврова.

- Гектар отобрали под строительство, - рассказывает Лавров. - Обещали компенсировать стоимость - это 11 тысяч долларов. Поверил, подписал документы. Когда трассу построили, мне отдали менее 2 тысяч долларов. Это цена нового телевизора.

Кроме отобранного гектара, строители испортили остальную территорию надела фермера.

- Поставили электроопоры, разрыли глину, все теперь белое, - добавляет Сергей. - Там уже ничего не растет. Тоже ничего не компенсировали. И здесь обманули.