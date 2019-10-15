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"Взяток не берем. Могут уволить. Хуже - посадить"

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- В начале становления судебной системы так называемой ДНР туда набирали всех, кому не лень. Единственный критерий - не моложе 25 лет, - говорит 37-летняя Наталья Семенченко из Донецка. – В 2015-м подали заявки 943 человека в Верховный суд в оккупированной Донецкой области.

Кандидатов проверяли несколько силовых структур. Одно из главных правил отбора - отсутствие опыта работы в судебном деле до войны на территории Украины.

- Проверку проходят в оккупационных службах безопасности Верховного суда, министерств внутренних дел и государственной безопасности. Обязательно - обследование у психолога, - объясняет Семенченко. - Также будущие судьи должны сдать специальные экзамены.

Тогда набрали 44 судей, которые работали в ДНР. Это был самый масштабный набор работников системы. В 2014-м многие из судей, прокуроров и нотариусов выехали с оккупированных территорий. Часть - вернулась. Но те, кто уехал, не спешат. Их могут посадить по статье о госизмене или просто отправить в подвал.

С 2014 года в оккупированной Донецкой области действуют военные суды и собственный уголовный кодекс. По местным законам, к жителям оккупированной территории могут применить смертную казнь за особо тяжкие преступления.

- Уголовный кодекс ДНР разработан на основе кодекса УССР 1961 года, - говорит 42-летний Василий Яценко из оккупированной Горловки. - Смертную казнь присуждают за покушение на представителей власти, сотрудников правоохранительных органов или убийство. Боевики не применяют расстрел к женщинам, детям и мужчинам старше 65 лет.

Смертную казнь могут заменить пожизненным заключением или 25 годами тюрьмы. Например, в 2015 году в Донецке Анатолия Якубенко обвинили в убийстве двух девушек, насилии и бандитизме и приговорили к смертной казни. Но потом приговор обжаловали.

В ЛНР уголовный кодекс не предусматривает смертной казни. Высшей степенью наказания является пожизненное лишение свободы.

- В Шахтерске четыре года назад местный изнасиловал и убил ребенка. Мужчину приговорили к смертной казни, еще и конфисковали все имущество, - говорит Василий Яценко. - Военный трибунал боевиков ДНР любит сажать молодых людей по статье "шпионаж". Схемы обвинения одинаковы. Всем приписывают связь с украинской или иностранной разведкой. За это дают от 10 лет.

Вынесенные на оккупированных территориях приговоры не признаются Украиной и Россией.

Высшая судебная власть принадлежит так называемому Верховному суду. В его ведении находятся системы уголовного, гражданского и административного правосудия. Он является высшей апелляционной инстанцией в соответствующих делах.

В ДНР все правоохранительные органы подчиняются вожаку боевиков Денису Пушилину. Их создали в 2016 году на базе юридического института Донецкой академии внутренних дел. В заведении учат на юристов, полицейских и криминалистов.

- После окончания учебы молодых людей берут на работу в полицию по месту их проживания. Они патрулируют улицы и приезжают на вызовы, - говорит 51-летний Александр Стремоухов из оккупированной Хрестовки (до 2016-го Кировское. - ГПУ) в Донецкой области. - Любой полицейский имеет право остановить и проверить документы. Могут попросить телефон на осмотр. В таких случаях лучше не сопротивляться, потому что могут побить или отправить в участок.

- Если вызывает полицию женщина, ее могут вообще не трогать. У нас был случай, когда у пьяной соседка украла деньги в квартире, - продолжает Стремоухов. - Полиция и разбираться не стала. Приняла заявление и все. Если бы это был мужчина, его отправили бы в участок до выяснения всех обстоятельств.

В оккупированном Докучаевске Донецкой области ищут через Центр занятости участкового инспектора. Ежемесячно обещают выплачивать 5,6 тыс. грн.

От кандидата требуют диплом уровня "Бакалавр" и отсутствие судимости. Преимуществом будет опыт военной службы.

На территории ЛНР младший офицерский состав получает 9,3 тыс. грн зарплаты.

- Полицейские в Луганске получают до 6 тысяч гривен. В регионах - немного меньше. Взяток не берем. Могут уволить. Хуже - посадить, - говорит 29-летний Вадим Сергиенко из Луганска. Четыре года работает там полицейским. - Все правонарушения оформляем в протоколы. В последнее время их очень много. При Украине от полиции могли откупиться. А сейчас - нет. Каждый вызов надо оформлять документально.

На оккупированной территории Луганской области преимущественно задерживают за мелкое хулиганство, драки, мелкие кражи и нарушения комендантского часа. Большинство преступлений совершают в состоянии алкогольного опьянения.

- Тех, кто нарушает комендантский час, задерживаем и отправляем в участок. Там составляем протокол и выписываем штраф - до 758 гривен, - говорит Сергиенко. - Если человек ведет себя адекватно - выпускаем, нет - оставляем в полиции. Но так бывает нечасто. В 2014-2015 годах задержанных могли отправить окопы рыть. Сейчас такого нет. Если поймали убийцу или насильника, отправляем в следственный изолятор, а дальше - суд.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
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