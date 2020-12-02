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четверг, 03 декабря 2020 00:15

Вячеслава Минькина убили накануне 31-летия

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24 ноября у города Авдеевка Донецкой области российский снайпер попал в солдата 72-й бригады им. Черных Запорожцев 30-летнего Вячеслава Минькина. Побратимы его эвакуировали, 3 ч. пытались спасти. Умер в реанимации.

Вячеслав Минькин родился в Киеве. Через несколько лет его семья переехала в райцентр Фастов Киевской области. В 2009-2010-х проходил срочную службу, в 2014 году его мобилизовали. После демобилизации подписал контракт.

В прошлом году Минькина наградили медалью за участие в боях на Светлодарск дуге в 2015 году. Был женат, имеет сына. Умер накануне 31-летия.

В ноябре российские наемники нарушили режим тишины более 50 раз. Наиболее острой ситуация была 29 числа. Тогда вражеская диверсионно-разведывательная группа попыталась зайти на позиции украинских воинов.

Боевики атаковали позиции 9-го батальона 59-й мотопехотной бригады близ поселка Луганское Донецкой области. Это было пятое нападение на них за месяц.

При осмотре пути отступления вражеской группы военные обнаружили российские мины: три МОН-50, заряженный кассетный контейнер КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, которые запрещены Женевской конвенцией. Также нашли личные вещи и бронежилет с позывными "Мартын", "Худой" и "Григор", два вещевых мешка, бухту кабеля, четыре магазина для автомата, оснащенные патронами калибра 5,45 мм. Военные сбили также российский беспилотник "Гранат-1", который сопровождал диверсионную группу.

Ситуация на фронте в течение ноября стала более острой, чем в октябре. В Донецке боевики объявили частичную мобилизацию, вызвали мужчин в так называемые пункты сбора.

Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс боеприпасы и топливо, по данным разведки. Вообще против защитников Украины воюют 35,5 тыс. наемников, в том числе более 3 тыс. - кадровые военные вооруженных сил России.

Погибли пятеро военных

В ноябре на Донбассе в небоевой обстановке погибли пятеро военных.

7 ноября при невыясненных обстоятельствах погиб 20-летний Олег Свинарчук, боец ​​80-й десантно-штурмовой бригады.

10 ноября в блиндаже нашли мертвым 27-летнего Игоря Загороднюка из 17-й танковой бригады. Его случайно застрелил побратим, подозревает прокуратура.

16 ноября на посту обнаружили мертвым 21-летнего Ивана Горошко, бойца 80-й бригады. Его также смертельно ранил побратим, по версии следствия.

20 ноября в Северодонецке Луганской области погиб 45-летний Юрий Попенко. Сержант инженерной бригады попал под гражданскую машину во время сопровождения военной техники.

28 ноября на Донбассе погиб сержант Сергей Терещук. Обстоятельства не уточнены.

Автор: Руслан ГРИШКО
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