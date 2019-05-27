Восемь бойцов попали в плен

Восемь бойцов 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот" попали в плен на Донбассе 22 мая.

Среди них — старший сержант 37-летний Роман Беспалый, прапорщик 48-летний Виктор Шайдов, старшие солдаты 54-летний Борис Пундор, 34-летний Максим Горяинов, 47-летний Ким Дуванов, 36-летний Павел Корсун, 25-летний Александр Геймур и Юрий Гордийчук, 36 лет. Все отслужили более двух лет в Вооруженных силах Украины.

Бойцы ехали на опорные пункты 53-й механизированной бригады поблизости Новотроицкого Донецкой области. Должны были сверить оружие и имущество. Запланированный маршрут пролегал вдоль линии боевого столкновения на безопасном расстоянии.

— Военные передвигались без оружия, были трезвы, — комментируют представители бригады. — По предварительной информации, из-за ошибки в ориентировании, автомобиль пересек линию боевого столкновения и попал на временно оккупированную территорию.

— Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут, неизвестно, — говорит волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк, 37 лет. — Неизвестно и почему на контрольном пропускном пункте у них не спросили о направлении и цели поездки на линию разграничения. Экипаж имел пароли, но лишь для проезда на подконтрольных территориях Украины.