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вторник, 28 мая 2019 05:36

Восемь бойцов попали в плен

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Восемь бойцов 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот" попали в плен на Донбассе 22 мая.

Среди них — старший сержант 37-летний Роман Беспалый, прапорщик 48-летний Виктор Шайдов, старшие солдаты 54-летний Борис Пундор, 34-летний Максим Горяинов, 47-летний Ким Дуванов, 36-летний Павел Корсун, 25-летний Александр Геймур и Юрий Гордийчук, 36 лет. Все отслужили более двух лет в Вооруженных силах Украины.

Бойцы ехали на опорные пункты 53-й механизированной бригады поблизости Новотроицкого Донецкой области. Должны были сверить оружие и имущество. Запланированный маршрут пролегал вдоль линии боевого столкновения на безопасном расстоянии.

— Военные передвигались без оружия, были трезвы, — комментируют представители бригады. — По предварительной информации, из-за ошибки в ориентировании, автомобиль пересек линию боевого столкновения и попал на временно оккупированную территорию.

— Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут, неизвестно, — говорит волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк, 37 лет. — Неизвестно и почему на контрольном пропускном пункте у них не спросили о направлении и цели поездки на линию разграничения. Экипаж имел пароли, но лишь для проезда на подконтрольных территориях Украины.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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