Войска тренируются в Чернобыльской зоне

Национальная гвардия проводила в отселенном городе Припять и поселке Полесское Чернобыльской зоны военные учения. Отрабатывали тактику освобождения города от захватчиков.

Чернобыльская зона - 30-километровая территория вокруг атомной станции на севере Киевской области. Возникла после взрыва на АЭС 26 апреля 1986 года. С территории выселили всех людей и не ведут там никаких сельскохозяйственных работ.

28 июня в отселенном поселке Полесское обучение провели бойцы 1-й бригады оперативного назначения им. Петра Дорошенко. Отработали боевые действия в условиях города. В течение двух дней продолжались условно-боевые задачи по выявлению разведчиков и диверсионных групп.

Первую тренировку в Припяти военные провели 30 мая. Нацгвардейцы учились брать штурмом дома, где засели условные террористы. Во время занятий стреляли боевыми патронами.

- Приезжают туристы и видят следы от пуль в окнах, что просто вандализм, - говорит Сергей Мирный из туристического агентства "Чернобыль-тур". - Это просто показывает нас как дикую страну. Как мишени использовали даже граффити.

В Нацгвардии объясняют, что в Украине нет полигонов для отработки упражнений по "зачистке" населенных пунктов. А эвакуированные города и села Чернобыльской зоны идеально подходят для их тренировок. Во время учений бойцы придерживаются правил радиационной безопасности - после стрельб экипировку и технику проверяют на загрязнение.

Ежегодно Чернобыльскую зону отчуждения посещают почти 50 тыс. туристов. Самыми популярными маршрутами являются город Припять, атомная станция, радиолокационный пункт "Дуга" и села, в которых живут самоселы.

В этом году экстремалов стало больше - в прокат вышел американский сериал "Чернобыль" о ликвидаторах аварии на ЧАЭС. После этого поток туристов вырос вдвое.

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция о предоставлении объектам Чернобыля статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО.