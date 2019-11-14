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пятница, 15 ноября 2019 00:26

Владимир Вятрович станет народным депутатом

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Бывший председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович станет депутатом Верховной Рады. Баллотировался по списку партии "Европейская солидарность" под номером 25. Займет место Ирины Луценко, которая сложила мандат по состоянию здоровья. 24-я в списке Наталья Бойко отказалась от мандата.

"Я иду в политику, чтобы наши дети общались на украинском, знали нашу историю, неискаженную из-за рубежа, и с уверенностью смотрели в будущее, не омраченное ни войной, ни сдачей страны, - написал 42-летний Владимир Вятрович в "Фейсбуке". - Пусть перемены будут украинскими. Иду строить украинский мир и останавливать "русский мир".

Партия "Европейская солидарность" имеет 25 мест в парламенте.

Вятрович пять лет, до сентября 2019-го, возглавлял Институт национальной памяти, с партнерами разработал законы о декоммунизации. Добился открытия архивов КГБ. Четыре года исследовал архивы украинской истории XX в. Издал серию книг "История с грифом "Секретно".

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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