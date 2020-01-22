В Украине климат меняется в два раза быстрее, чем в мире

Нынешняя зима необычно теплая. Средняя суточная температура декабря в Украине превышала 10 градусов тепла. В январе незначительные морозы фиксируют ночью. Днем преимущественно от 0 до +5°C. Снег выпал только в Карпатах.

— Ожидаем аномально теплый февраль, — говорит заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, 54 года. — В Киеве до третьей декады января не наступила метеорологическая зима (когда средняя суточная температура ниже 0 градусов пять дней подряд. — ГПУ). Было три зимних дня. В декабре семь, но не подряд.

Почему меняется погода?

— С середины 1970 годов средняя глобальная температура перешла через ноль градусов. В Украине климатические параметры меняются с 1990-х. Изменения в два раза быстрее, чем глобальные. Меняется продолжительность сезонов, количество летних, морозных и жарких дней, "тропических ночей" (когда температура воздуха не опускается ниже 20 градусов в течение суток. — ГПУ), увлажнения, ветровой режим, количество экстремальных явлений.

Морозы, которые у нас были ранее, связаны с Сибирским антициклоном. Сейчас его нет. Осенью и зимой преобладают области высокого давления, связанные с Азорским антициклоном. Приносит прогретый и сухой воздух. Если он идет из Атлантики, то тоже теплый и влажный. С этим связаны туманы.

Прошлый год стал аномально теплым для Украины?

— Весь 2019-й были необычно высокие температуры. Февраль и декабрь стали одними из самых теплых в истории. Июнь установил температурный рекорд. Сейчас погода соответствует середине ноября или марта.

Какие последствия ожидать от потепления?

— Прошлогодняя высокая температура летом привела к уменьшению урожая. В частности картофеля. С другой стороны, теперь продолжительность теплого периода затрагивает декабрь. Можно выращивать второй и третий урожаи, выводить новые теплолюбивые культуры. На Киевщине уже растут персики и хурма. Успешно вызревают виноград и баклажаны.

Рост температуры может привести к обмелению рек?

— Количество осадков за год почти не меняется. Меняется их структура. Идут преимущественно дожди, а не снег. А реки питаются от него. Если теряем снег, то у них уменьшается количество воды. Это влияет на увлажненность почвы и наличие пресной воды для орошения в теплый период.

Проблема пресной воды актуальна не только для южных областей. Она есть даже на Полесье, где до недавнего времени осушали болота. Там песчаные грунты. И если осадков выпадает недостаточно, становится засушливо. Местность впоследствии может превратиться в пустыню.

В прошлом году было и несколько сильных ливней. Они не исправили ситуацию?

— Кое-где выпадали дожди с двухмесячной нормой осадков. А потом два месяца было сухо. Подобные перепады приводят наоборот к увеличению засушливости. Сильные ливни вымывают урожай, увеличивают эрозию почв. Вода не помогает растениям, потому что быстро стекает.