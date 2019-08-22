В Украине исчезают буйволы

 
Ексклюзивы
1/5
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1602
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
2 Просмотров: 1683
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1440
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2016
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1836
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2151
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2115
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2394
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2079
Фото
Все фото
4
6
3
4
3
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5607
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2115
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2394
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6867
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4799
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 августа 2019
Просмотров: 126
Журнал дощів
Нинішні весна й літо, від початку травня до кінця серпня, подарували мені немало дощів, побачених не з-під парасольки й не через віконне скло, а ...
пятница, 23 августа 2019 01:00

В Украине исчезают буйволы

  Комментировать
 

В селе Олешник Виноградовского района Закарпатья выращивают буйволов.

- Основали хозяйство в 2008-ом. В Олешник переехали три года тому назад, - говорит 28-летняя Инна Левдар с фермы "Карпатский буйвол". - У нас есть 64 животных. Каждая буйволица ежедневно дает до 7 литров молока. Преимущество его в том, что не содержит холестериновый белок казеин. Из молока производим йогурты, сметану, масло, кефир и сыры.

Ранее буйволы жили во многих регионах Украины. Сейчас есть 230 животных, преимущественно на фермах.

- В дикой природе буйволы остались только в национальном парке "Дунайские плавни" в Одесской области, - продолжает Инна Левдар. - Там расчищают устье Дуная естественным способом - животные едят тростник.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине исчезают буйволы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 27927
&quot;Сексуальная мексиканка&quot; - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
5
 Просмотров: 26752
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 26533
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
 Просмотров: 21862
В человеческом теле обнаружили новый орган
В человеческом теле обнаружили новый орган Просмотров: 21654
Украина
Сын контр-адмирала Жибарева предал Украину
Сын контр-адмирала Жибарева предал Украину Просмотров: 18
Военным выплатят по две тысячи гривен премии
Военным выплатят по две тысячи гривен премии Просмотров: 162
В городе мастеров маникюра больше, чем таксистов
В городе мастеров маникюра больше, чем таксистов Просмотров: 90
Убийцу 33 человек выпустили из изолятора
Убийцу 33 человек выпустили из изолятора Просмотров: 441
Российские танки воевали в Иловайске
Российские танки воевали в Иловайске Просмотров: 27
Больше всего комментируют
8
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
6
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
3
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
2
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Голосов: 1556
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua