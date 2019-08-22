В Украине исчезают буйволы

В селе Олешник Виноградовского района Закарпатья выращивают буйволов.

- Основали хозяйство в 2008-ом. В Олешник переехали три года тому назад, - говорит 28-летняя Инна Левдар с фермы "Карпатский буйвол". - У нас есть 64 животных. Каждая буйволица ежедневно дает до 7 литров молока. Преимущество его в том, что не содержит холестериновый белок казеин. Из молока производим йогурты, сметану, масло, кефир и сыры.

Ранее буйволы жили во многих регионах Украины. Сейчас есть 230 животных, преимущественно на фермах.

- В дикой природе буйволы остались только в национальном парке "Дунайские плавни" в Одесской области, - продолжает Инна Левдар. - Там расчищают устье Дуная естественным способом - животные едят тростник.