В Украине будут строить итальянские гондолы

В Виннице начнут строить гондолы, которыми возят туристов в итальянской Венеции. 32-летний Виталий Гуменюк получил сертификат на изготовление этих лодок. Его зарегистрировали в международной базе.

- Мастера не могут дождаться начала работы, - говорит Виталий Гуменюк. - Есть помещения, инструменты, древесина. Специальную влагостойкую фанеру "Одек" будем закупать в Ровно. Осталось преодолеть бюрократическую волокиту.

Виталий имеет ресторан с причалом на берегу реки Южный Буг. В прошлом году в Винницу привез старинную гондолу.

- Ее изготовил мой дед 60 лет назад, чтобы признаться бабушке. Назвал ее "Джульетта". Как он умер, гондолу запихнули на чердак. Чтобы не рассохлась, отдали родственнику в Днепр. Он катался 12 лет, был гондольером. Последние годы не садился на нее. За гондолой нужно ухаживать как за машиной. Я выкупил ее и отреставрировал, - рассказывает Гуменюк.

В первые дни гондола стала самым романтичным местом для свиданий. В Винницу туристы приезжают специально, чтобы покататься на ней. Стоимость прогулки стоит 300 гривен. За сезон перевезли примерно 350 желающих.

На гондолах будут катать только в Виннице. В ней одновременно размещаются шесть человек.