В ставке Гитлера нашли четырехэтажное подземелье

На территории ставки Гитлера "Верфольф" в поселке Стрижавка под Винницей нашли неизвестное подземное здание.

— Это открытие — сенсация, — говорит директор Винницкого областного краеведческого музея 60-летняя Екатерина Высоцкая. — Все началось с того, что во время экскурсии руководитель киевского Института прикладных проблем геофизики Николай Якимчук сфотографировал землю возле бункера. Заподозрил, что под ней есть пустоты. Решили исследовать. Благодаря частотно-резонансному зондированию обнаружили помещение на глубине 10-12 метров. Высота каждого этажа достигает 1,8 метра. Это бетонная постройка с бетонным перекрытием толщиной почти 50 см.

Верхний этаж бункера расположен на глубине 2,5 м. Точную площадь помещения не называют.

- Раскопок пока не будет. Продолжим исследовать. Площадь ставки 24 гектара. Не просто взять лопату в руки или использовать бульдозер. Мы не имеем чертежей. Не знаем, что внутри, — добавляет Екатерина Высоцкая.

Ставка Гитлера "Вервольф" была длиной 3 км и шириной 300 м. Содержала 81 деревянный дом, пулеметные гнезда, посты охраны. Отступая, немцы все взорвали. Использовали авиабомбы. Взрывы были такой силы, что из земли вылетали бетонные глыбы с арматурой.

Несколько лет тому назад на базе ставки создали "Историко-мемориальный комплекс памяти жертв фашизма". Для туристов разработали экспозицию ставки Гитлера в 3Д-формате, чтобы могли представить, как выглядела в годы войны.