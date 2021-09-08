Военные Великобритании и Франции вошли в Севастополь

Картину "Осада Севастополя" написал в 1904-м художник Франц Рубо.

Войска Великобритании и Франции захватили Севастополь 9 сентября 1855-го.

Севастополь - по-гречески "город славы, величия" основан 1783-го. К моменту основания Севастополя на его месте существовали две татарские села - Инкерман и Ахт-Яр. 1804-го город стал главной базой Черноморского флота. Впервые город прославился в период Крымской войны.

Крымская война началась из-за спора Российской империи с Османской из-за 12 млн. православного населения в Османской владениях. Император Николай I хотел установить над ними протекцию и требовал предоставить им право доступа к Святой Земле. Тогда острым было "Восточный вопрос" - Османская империя пришла в упадок, чем могли воспользоваться другие государства.

Однако, Великобритания и Франция гарантировали османам поддержку в случае российской агрессии. Разъяренный Николай I приказал захватить вассальные земли османов - Молдавское княжество и Валахию, "защитить население" и установить контроль над торговлей зерном этих земель

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1-2 сентября 1854-го в Евпатории бросили якоря 89 боевых и 300 транспортных кораблей соединенного флота Англии, Франции и Турции. Оттуда 62-тыс. армия двинулась на Севастополь. Сдача Севастополя означало бы для России неизбежную потерю Крыма и переноса боевых действий вглубь империи.

Севастополь был хорошо укреплен с моря. Союзники отвергли врагов вглубь Крымского полуострова, отрезав от Севастополя. Город оказался в осаде. Длилась 349 суток. Затем русские затопили корабли Черноморского флота и оставили Севастополь. Город был подожжён, пороховые погреба — взорваны.

Александр ІІ попросил противников прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Участники военного конфликта, а также Австрия и Пруссия, собрались в Париже на международный конгресс. Глава российской делегации граф Алексей Орлов 30 марта 1856 подписал капитуляцию России. Парижский мирный трактат лишил Россию права иметь военный флот на Черном море, а также крепости и прибрежные арсеналы.