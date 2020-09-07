Украинец заставил Москву отказаться от нападений на 40 лет

Битва Великого княжества Литовского с Московией закончилась поражением московитов, 1514 год. Работа Якова Писо

В битве под Оршей, сейчас это современная Витебская область Беларуси, 8 сентября 1514 го войско князя Константина Острожского разбило московитов.

1512-го великий князь Московский Василий III начинал военную кампанию против Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского, которое в то время было самым сильным государством Европы. Князь Литовского княжества Сигизмунд был также и королем Польши. Московской армии удалось захватить Смоленск и подойти к Орше. Василий направил на Оршу главные силы войска во главе с Михаилом Булгаковым-Голицей и Иваном Челядиным.

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В распоряжении Константина Острожского было около 13 тыс. воинов из белорусских, украинских и литовских земель, польская кавалерия и пехота, а также иностранные наемники-солдаты. Василий выставил примерно 30 тыс. человек.

Московское войско было плохо организовано. Константин Острожский имитировал нападение и отступление. Потом распорядился ударить из пушек. Московское войско панически начало отступать к Днепру. Многие утонули в реке. К вечеру битва закончилась.

Погибли около 10 тыс. московских воинов. 8 воевод, 17 командиров и несколько тысяч человек попали в плен. Князь Василий III отказался их выкупать.

В течение 40 лет после битвы Москва не нападала на земли Великого княжества Литовского. Германский император отказался от союза с Москвой и вступил в союз с Великим князем Литовским.

26 января 1564 состоялась битва у города Чашники - теперь Витебская область в Белоруссии. Войско Литовско-Русского княжества разгромило войско Московского царства.