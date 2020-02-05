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четверг, 06 февраля 2020 06:01

В райцентре во второй раз за полтора месяца пересадили сердце

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3 февраля в райцентре Ковель на Волыни пересадили сердце 59-летнему Святославу. Ему была необходима трансплантация после второго инфаркта. Донором стал 42-летний местный мужчина, который умер от инсульта. Его родные дали согласие на забор органов.

Оперировали в районном территориальном медицинском объединении. Местным хирургам помогала бригада киевских, которую возглавлял директор Института сердца Борис Тодуров.

Пациента привезли из Киева. 4 часа медики устанавливали, совместим ли с ним донор. Проверяли анализы.

— Мы подаем данные в Киев, что есть донорское сердце с определенной группой крови. Столичные коллеги ищут пациента по базе и привозят к нам (база с анализами людей, которые нуждаются в трансплантации, есть в Институте сердца. В Ковеле имеют перечень тех, кому нужно пересадить почку. — ГПУ). Это надежнее, чем везти орган, — говорит заведующая информационно-аналитического отдела ковельской больницы Елена Деркач, 40 лет. - Сердце можно пересадить в течение 3,5 часа после извлечения. До этого его жизнеспособность в теле донора поддерживаем аппаратами.

От этого же донора в тот день пересадили почку 40-летнему Дмитрию, который два года был на гемодиализе. Его почки не могли очищать кровь.

Оба пациента находятся в реанимации. Святослава впоследствии перевезут в Киев. Там продолжит восстанавливаться. Дмитрия выпишут через три недели.

Операции оплатило государство. Пересадка сердца обошлась в 535 тыс. грн, почки — в 324 тыс. Всего трансплантации органов необходимы почти пяти тысячам украинцев.

За последние полтора месяца в Ковеле сделали вторую трансплантацию сердца. В ночь на 25 декабря прошлого года пересадили орган 56-летнему Василию Миговке от мужчины, погибшего в автокатастрофе. Это была первая подобная операция в Украине за 15 лет.

Пациент почти месяц проходил реабилитацию в Институте сердца в Киеве. В конце января его выписали. Если бы не пересадили сердце, прожил бы не больше трех месяцев.

3 почки пересадили от родственных доноров в Ковельской районной больнице 31 января. Донорами стали два отца и мать. Каждый спас своего ребенка. Операции продолжались по 3 часа.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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