В поселке началось нашествие червей

В поселке Кирилловка Запорожской области люди жалуются на нашествие черных червей. Это разновидность многоножки. Их еще называют кивсяками.

Черви облепляют заборы, стены домов. Ими устланы дороги.

- Года три такая беда, - говорит местный 43-летний Вячеслав Куликовский. - Все лето размножаются в листве и траве. Еще в поселке какие-то "царьки" скупают земельные участки возле побережья. Перепродают. Но никто за ними не смотрит. Зарастают сорняками.

Люди просят власть повлиять на владельцев земельных участков. Потому что в сорняках эти черви размножаются.

- Паники в поселке нет. Только три человека подтвердили, что видели сороконожек. У Славика действительно много их. Я живу возле поля, то у меня ничего нет, - говорит поселковый председатель 52-летний Иван Малеев. - Люди покупали земельные участки еще 10 лет назад. У каждого на руках государственный акт. Все не местные. Как их найти, когда один из Киева, второй из Львова, а третий еще откуда-то?

Черные черви размножаются в течение всего лета. Ежегодно их становится больше. Одна самка откладывает за раз 70 яиц.

Кивсяки становятся активными в пасмурные дни. В холодный и влажный сезон едят корни растений и корнеплоды - морковь, свеклу, редиску.