В Полтаве перестали ходить маршрутки

В Полтаве на 66 маршрутах прекратили ходить автобусы. Перевозчики объявили забастовку, потому что городские власти не разрешили поднять стоимость проезда с 4 до 5 грн. По городу курсируют только коммунальные троллейбусы и редкие маршрутки. Люди добираются до работы пешком или на такси.

10 мая перевозчики обратились к городскому совету. Просили разрешения повысить цену на проезд. Им отказали. На следующий день водители маршруток объявили забастовку.

"Проблема возникла не сегодня. После Кукобы (Анатолий Кукоба был городским головой Полтавы с 1990 по 2006 год. — ГПУ) все городские головы игнорировали проблемы общественного транспорта. Окончательно загнал в тупик нынешний секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота. В прошлом году объяснил нам, что повысить тариф до президентских выборов невозможно. Пообещал после них. Мы поверили, почти полгода работали себе в убыток", — пишет Ассоциация перевозчиков Полтавы на официальной странице в "Фейсбук".

Секретарь городского совета Александр Шамота встретился с перевозчиками 13 мая, чтобы обсудить ситуацию. 15 мая проведут заседание комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры, транспорта, предпринимательской деятельности, инвестиций и туризма.