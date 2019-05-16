В Полтаве неделю не ходят маршрутки

Почти неделю в Полтаве не ездят городские маршрутки. Перевозчики объявили забастовку. Требуют повысить цену на билеты с 4 до 5 грн и возместить из бюджета 5 млн грн за льготников.

- Я перевозчик в Полтавском районе и области, - говорит 45-летний Юрий Лупаенко, глава Ассоциации перевозчиков Полтавщины. - Если хотите, чтобы я вышел работать по городу, дайте те условия, которые меня заинтересуют. Такое мнение поддерживают все мои коллеги.

Власти считают новые тарифы необоснованными. Настаивают на подписании с перевозчиками меморандума, где перечислены правила поведения для водителей.

- Мы понимаем сложность ситуации, создавшейся в городе, - говорит депутат Юрий Синяк. - Готовы поддержать повышение стоимости проезда. Но хотим, чтобы перевозчики пошли навстречу и подписали меморандум. Там нет ничего сложного.

Сейчас в Полтаве ездят 48 коммунальных троллейбусов, еще 40 городской совет планирует приобрести в ближайшее время.