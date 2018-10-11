В Киеве со следующей недели появится горячая вода

Государственная компания "Нафтогаз Украины" заключила мировое соглашение с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго".

Последнее обеспечивает столицу горячей водой и отоплением. Его предшественник - Киевэнерго бизнесмена Рината Ахметова - задолжала Нафтогазу 5 млрд грн. Тот отказался поставлять газ. В 3 тыс. столичных многоквартирных домов исчезла горячая вода - в некоторых с мая, в других - с июля. Без горячего водоснабжения остались жители Оболонского, Подольского, Святошинского, Деснянского, Днепровского, Шевченковского, Голосеевского и Соломенского районов.

Частично погасить долг помог Кабмин. Он выделил 729,5 млн грн. Нафтогаз согласился списать штрафы и пеню. Остальные - выплатит Киев. Горячая вода появится в квартирах вероятно с началом отопительного сезона 15-17 октября.

- Нам пришлось пройти много препятствий, и на следующей неделе (с 14 октября. - ГПУ) горячая вода будет в домах киевлян", - говорит киевский городской голова 47-летний Виталий Кличко.